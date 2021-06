PLA: the ammunition and missiles consumption in military training and drills increases significantly in 2021

The press conference of China Ministry of Defense in June 24th. The spokesman says, PLA's ammunition and missiles consumption in military training and drills is increasing significantly in 2021.



6月24日下午,国防部举行例行记者会,国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校答记者问。



记者:今年以来,军队在扎实做好疫情防控的同时,不断加大练兵备战的力度和强度。请发言人介绍2021年上半年全军军事训练工作情况和特点。



任国强:今年以来,全军部队坚决贯彻落实习主席开训动员令和军委军事训练会议精神,聚焦备战打仗,深化实战实训、联战联训、科技强训、依法治训,推进新时代军事训练开新局、迈新步。



一是基础训练难度强度明显增大。各部队开训即掀起练兵热潮,突出按纲施训打基础,坚持实战练兵强能力,与往年同期相比,全军弹药消耗大幅增加,高难课目训练比重持续加大,部队训练质效稳中有升。



二是应急应战专攻精练持续深化。落实全时待战、随时能战号令要求,加强战争和作战问题研究,持续强化各方向各领域应对现实安全威胁针对性训练,大力开展军事斗争一线练兵,始终保持高度戒备的指挥状态、力量状态、能力状态。



三是实战化演训推进深入扎实。各战区全面推开实景化任务演训,持续抓好战备任务周期轮换试行部队训练,深化跨领域跨军兵种联合专项训练;各军兵种突出重难点课题,完成百余场战术级联合行动演练。



四是科技练兵探索实践迈出新路。深化探索“科技+”、“网络+”训练方法,组织新装备新力量新领域训练和融入作战体系训练,运用科技力量推动解决部队作战训练难题,大力发展模拟化信息化智能化训练手段,创新科技赋能练兵模式和克敌制胜战法训法,加速提升部队实战能力。



五是训练转型起步开局有序推进。严密组织《关于构建新型军事训练体系的决定》宣贯,研讨构建战训深度耦合机制,各部队研究布局转型发展目标路径,承接出台贯彻意见和落实措施,在创新练兵模式、改进运行管理、完善训练条件等方面深化探索实践,加快推动军事训练转型升级。



半年来,全军官兵坚决贯彻党中央、中央军委和习主席决策指示,发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神,严格训练、科学训练、安全训练,坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务,以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。



Great! We should expand the defense spending much more aggressively! The 1.2% GDP spending on military is not enough for China. China needs to spend more and build more and train more!!