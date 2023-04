Pakistan's broken or compromised or corrupt judicial system (news, please no comments)

چھ عرصہ قبل سارنگ شر (پیشہ کے اعتبار سے استاد) جو کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں اور پاکستان بھر میں اس کی مذمت کی گئی۔ اب اسے خیرپور سندھ کی عدالت نے بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا ہے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ کرپشن اور پیسہ قانون سے بالاتر ہے۔

یہ ہیں سکھر جیل کے SP اشفاق کلواڑ صاحب جنہیں علی امین گنڈاپور کو کھانا دینے کے جرم میں معطل کردیا گیا، جرم صرف ایک کہ انہوں نے انسانیت کو مقدم سمجھا اور قیدی کے جو حقوق ہیں وہ تو نہیں دے سکتے لیکن انسان کی سب سے اہم ضرورت بھوک اسکا خیال رکھا جس پر انکو معطل کردیا گی وہ ارسطو…​

The death of an elephant in Karachi Breaking News , The 6 children who were crushed by an army major in Gilgit-Baltistan had their funeral today without coverage by mainstream media Should a journalist have the courage to talk about breaking news? The media is silentBroken Law (still, perhaps, needed to be sated with other articles). Whenever any person subject to this Act, who is accused of any offence under this Act, is within the jurisdiction of any magistrate or police officer, such magistrate or public officer shall aid in the apprehension and delivery to military custody of such person upon receipt of a written application to that effect signed by that person’s commanding officer. The Pakistan Army Act, 1952 (Act No. XXXIX of 1952) (not secured source)