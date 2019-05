WTH! What is the need for Pakistanis to protest with BNP?



লন্ডনে বিএনপির বিক্ষোভে পাকিস্তানিরা কেনো?

বিএনপি আর পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র নতুন কিছু নয়। সবসময়ই দেখা গেছে যে, বিএনপি আর পাকিস্তান একে অপরের প্রতি বেশ সহানুভুতিশীল। এবার জানা গেল, বিএনপির পক্ষে বিক্ষোভেও অংশ নিচ্ছে পাকিস্তানিরা।

Why are the Pakistanis protesting in London with BNP?

Some of its videos have already been viral through social media. It is known that some Pakistani citizens have participated in the protest with supporters of BNP.

Analysts say that the opponents of any country's ruling party may have the anger. But it is shameful for them to go to another country and show their protest. It is a crime to bring the people of a country of their own country-conscious people to crime.