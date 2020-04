Assalam-u-alaikum,Lately we've been watching this really interesting series on history and politics of Pakistan. Its well researched, very interesting and explained in a neutral engaging manner. Sort of like a game of thrones and not boring at all.Would recommend everyone should watch it. We should all learn from history so the mistakes are not repeated. A thing I like about this narration is it gives pros and cons of each regime, they all had a background and eventually circumstances lead them to the paths they chose.Amazing how Pakistan stands stronger despite all that has happened.اکستان کی کہانی، ایک دلچسپ ڈاکومنٹری فلم ہے جسے سلسلہ وار پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کی تاریخ کے ایسے سنسنی خیز واقعات ہیں جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ تمام واقعات تحقیق اور غیرجانبداری کی چھلنی سے چھان کر آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس باعث بعض اوقت تاخیر بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک اہم کام ہے اس لیے خشک اور مبہم واقعات کے بجائے دلچسپ اور حقیقی واقعات کی وڈیوز میں تھوڑی تاخیر پر پیشگی معذرت۔