স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর মুছলো পাকিস্তানের নামফলক

Kurigram: After the long 48 years of independence, the leaflet 'Pakistan Zindabad' containing the symbol of Pakistani national flag from Bangladesh has been removed.

Local upazila administration has long been relieved after removing the text of the general public including freedom fighters organization.

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমআপডেট: ২০১৯-০১-২৫ ৫:০৮:৫১ পিএমকুয়োর সংস্কারকাজ চলছে-ছবি-বাংলানিউজস্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৮ বছর পর বাংলাদেশের বুক থেকে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার প্রতীক চাঁদতারা সম্বলিত ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ লেখা ফলকটি মুছে ফেলা হয়েছে।শুক্রবার (২৫ জানুয়ারি) কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় শতাধিক বছরের পুরনো একটি পাকা কুয়োর গায়ে থেকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ লেখাটি মুছে ফেলা হয়েছে।স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন দীর্ঘদিন পর লেখাটি মুছে ফেলায় স্বস্তি ফিরে এসেছে মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে।কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের আজোয়াটারি গ্রামের ওই পুরনো কুয়োটির গায়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার প্রতীক চাঁদতারা অঙ্কিত ফলকে লেখা ছিলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মালিক-ভোলা মামুদ, ১৩১৩ চৈত্র মাস, মেরামত ১৩৫৭, গ্রামবাসী ও ইউনিয়ন বোর্ড, সৈয়দ উদ্দিন সরকার, পিইউবি। কুয়োটি ১১১ বছর আগে তৈরি।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজোয়াটারি গ্রামের ওই এলাকায় বৃটিশ আমলে পানির সংকট দেখা দেওয়ায় স্থানীয় মৃত ভোলা মামুদ নিজ উদ্যোগে অর্ধশতক জমিতে একটি কুয়ো তৈরি করেন। স্থানীয়দের দুর্দশা লাঘবে নির্মিত সেই কুয়াটির বয়স শত বছর পেরিয়ে গেলেও আজ অবধি পানি শুকায়নি।স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরে সংস্কারকাজের মাধ্যমে কুয়োর গায়ে লেখাটি মুছে ফেলায় উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা।ফুলবাড়ী উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলজার হোসেন বাংলানিউজকে বলেন, প্রাচীনতম কুয়োটি মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ আসায় দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরইমধ্যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ শব্দটি মুছে ফেলা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সংস্কারের কাজ শেষ করে জয় বাংলা লেখা সম্বলিত ফলক স্থাপন করা হবে।ফুলবাড়ী উপজেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মজিবর রহমান বাংলানিউজকে জানান, বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে স্বাধীন করা দেশের মাটিতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ লেখাটি দুঃখজনক। তবে লেখাটি মুছে ফেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। সেইসঙ্গে সেখানে জয় বাংলা নামকরণ করে সংস্কার শুরু করায় স্থানীয় প্রশাসনকে অনেক ধন্যবাদ।ফুলবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাছুমা আরেফিন বাংলানিউজকে জানান, কুয়োটি সংস্কারের কাজ চলছে। সংস্কারের কাজ শেষ হলে জয় বাংলা নামকরণ করা হবে।বাংলাদেশ সময়: ১৭০৭ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৫, ২০১৯On Friday (January 25th), the writing of Pakistan Zindabad has been removed from a well over 100 year old well in Phulbari upazila of Kurigram.In the footsteps of Pakistan's national flag on the old wells of Azawati village of Fulpuri upazila of Fulbari upazila of Kurigram, Kurigram was written by Zindabad, Malik-Bhola Mamud, 1313 Chaitra Month, Repair 1357, Villagers and Union Board, Syed Uddin Sarker, PUB. Well done 111 years ago.Locals said that due to the water crisis in the British period in the area of Aozawati village, local dead Bhola Mamud made a well at half-a-farm land in his own initiative. The well-being of the local people is 100 years old but the water does not dry up till today.After 48 years of independence, the Upazila administration thanked the administration for removing the writing on the well via reforms.Kashipur Union Parishad Chairman Golazar Hossain told banglanews that Phulbari upazila will be renovated for the repair of the oldest wells and the renovation work has started at Tk 150,000. Already the word Zindabad has been removed from Pakistan. Within a few days, after the completion of the renovation work, the plaque containing Bengali writing will be established.Majibir Rahman, a former freedom fighter commander of Phulbari upazila, told banglanews that writing the posting of Bangabandhu by giving life for life and writing the liberation of Pakistan on the country of liberation is sad. However, the relief of the freedom fighter returned the text. Also, thanks to the local administration, after renovating the name of Joy Bangla there.Phulbari Upazila Nirbahi Officer (UNO), Moushma Arefin told banglanews, the work of reforming the well is underway. After the renovation work ends, the name will be named bangla.