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Pakistan - New Zealand - Bangladesh in T20 tri-series 2022

ghazi52

ghazi52

PDF THINK TANK: ANALYST
Mar 21, 2007
80,119
82
132,245
Country
Pakistan
Location
United States
.,.,

Pakistan to participate in T20 tri-series alongside New Zealand, Bangladesh from Oct 7-14

Prior to the England series, Pakistan will take part in the ACC T20 Asia Cup, which is schedule in Colombo, Sri Lanka, from August 27 to September 11.

Schedule​

  • October 7 — Pakistan v Bangladesh, Hagley Oval, Christchurch
  • October 8 — Pakistan v New Zealand, Hagley Oval, Christchurch
  • October 9 — Bangladesh v New Zealand, Hagley Oval, Christchurch
  • October 11 — New Zealand v Pakistan, Hagley Oval, Christchurch
  • October 12 — Bangladesh v New Zealand, Hagley Oval, Christchurch
  • October 13 — Bangladesh v Pakistan, Hagley Oval, Christchurch
  • October 14 — Final, Hagley Oval, Christchurch
 

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