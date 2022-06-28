Pakistan - New Zealand - Bangladesh in T20 tri-series 2022

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Pakistan to participate in T20 tri-series alongside New Zealand, Bangladesh from Oct 7-14
Prior to the England series, Pakistan will take part in the ACC T20 Asia Cup, which is schedule in Colombo, Sri Lanka, from August 27 to September 11.
Schedule
- October 7 — Pakistan v Bangladesh, Hagley Oval, Christchurch
- October 8 — Pakistan v New Zealand, Hagley Oval, Christchurch
- October 9 — Bangladesh v New Zealand, Hagley Oval, Christchurch
- October 11 — New Zealand v Pakistan, Hagley Oval, Christchurch
- October 12 — Bangladesh v New Zealand, Hagley Oval, Christchurch
- October 13 — Bangladesh v Pakistan, Hagley Oval, Christchurch
- October 14 — Final, Hagley Oval, Christchurch