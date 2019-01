Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın

Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın



This raging storm is the Turkish (=Pak*) Army Oh LORD

This is the Army to die for YOUR sake Oh LORD

Let them raise with Azan the support for YOUR NAME

victorious for they are the Last Army of ISLAM



- Yahya Kemal, the first Turkish Ambassador to Pakistan



*Here =Pak (IMHO)...