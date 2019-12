Jerry Bruckheimer & (late) Don Simpson ​

GENTEX Corporation

HGU-55/P FIXED WING HELMET SYSTEM

GENTEX MBU-20A/P OXYGEN MASK

F-16





K-8 (Sherdils)







F-7





GENTEX MBU-23/P OXYGEN MASK











F-16

GENTEX MBU-5/P OXYGEN MASK

(previously used by F-16 and JF-17 pilots)





K-8 (Sherdils)



Mirage III/V



F-16 - ACM (retd) Sohail Aman



F-16 - ACM Mujahid Anwar Khan





The new & improved version of the MBU-5 is the MBU-12 (below), but has not been selected by the PAF.