Khan pe illegal mukadmay bananay wali hakomat pe kudh TERRORISM ka mukadma chalayga INSHALLAH ye PMLN best example of Article 6 ... in sab ko phansi pe charhaoo.. asl masla inki iswaqt seat nahe hey inka paisa hey .. kyonkay jo araha hey usnay NAB, FIA, FBR aur Bureaucracy ko independent karna hey jo baad may in sab pe haath dal kar insay paisa nikalayge aur ye hojayengay ZERO!

