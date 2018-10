”ڈالر اس لیے مہنگا ہوا کیونکہ اپوزیشن نے ۔۔۔“وزیر اطلاعات پنجاب نے ایسی مضحکہ خیز بات کہہ دی کہ ہر پاکستانی ہنس ہنس کر دہرا ہو جائے



لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )حکومت ڈالر کی قیمت میں راتوں رات اضافے اور مہنگائی میں اضافہ کرنے پر شدید دباﺅ کا شکار ہے اور اس حوالے سے حکومتی وزراءبھی ایسے بیانات دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو عوام کی سمجھ سے با لا ہے ،پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بعد ڈالر کی قیمت نیچے آجائے گی اور اب وزیر اطلاعات پنجاب نے بھی ڈ الر کی قیمت میں اضافے کی مضحکہ خیز وجہ بتا دی ۔



نجی نیوز چینل 24نیوز کے مطابق فیاض الحسن چوہان نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ بتا تے ہوئے کہا کہ ڈالر کو اپوزیشن نے منصوبے کے تحت مہنگا کرایا ،اپوزیشن نے پری پلان طریقے سے ڈالر مارکیٹ سے خریدا جس کے بعد ڈالر مہنگا ہو گیا ۔واضح رہے کہ معاشی ماہرین ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ معیشت پر موجودہ دباﺅ کودے رہے ہیں جبکہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال کو بھی ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے ۔دوسری جانب گزشتہ روز سٹیٹ بینک نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ بتا تے ہوئے کہا تھا کہ عالمی ادائیگیوں کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ۔واضح رہے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 133روپے 64پیسے تک پہنچ گئی تھی ۔



