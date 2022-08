No question of conditions on loans to Bangladesh: IMF

The International Monetary Fund (IMF) has said that there is no question of giving any condition to Bangladesh. This put an end to all the speculations going on in the country and abroad about the discussed loan proposal.​

বাংলাদেশকে ঋণ প্রদানে শর্তের প্রশ্নই আসে না: আইএমএফ​

বাংলাদেশকে ঋণ প্রদানে কোনো শর্ত দেয়ার প্রশ্নই আসে না বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। এতে অবসান ঘটল আলোচিত এ ঋণ প্রস্তাব নিয়ে দেশ-বিদেশে চলমান সব জল্পনা কল্পনার।​

Bilal9 note

International DeskIMF Asia and Pacific Region Head Rahul Anand said this in a briefing on Bangladesh's economy on Tuesday (August 16).In the briefing, the head of the IMF's Asia and Pacific region clearly said that the increase in the price of fuel oil is Bangladesh's own matter. He also clarified that the IMF loan has nothing to do with it.More to follow....আন্তর্জাতিক ডেস্ক১ মিনিটে পড়ুনমঙ্গলবার (১৬ আগস্ট) বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ে এক ব্রিফিংয়ে আইএমএফের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রধান রাহুল আনান্দ এ কথা বলেন।ব্রিফিংয়ে আইএমএফের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রধান স্পষ্ট করেই বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার। এর সঙ্গে আইএমএফ এর ঋণের কোনো সম্পর্ক নেই বলেও সাফ জানিয়েছেন তিনি।বিস্তারিত আসছে…: Somoy TV and Media are AL sponsored news outlets - as widely known in Bangladesh) @Nergal Bhai please confirm if I am wrong.