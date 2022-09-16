Nigerian OPV

Askeri gemi inşası ve ihracatı alanında ülkemizin önde gelen özel sektör tersanelerinden olan DEARSAN Tersanesi, 3 Kasım 2021 tarihinde Nijerya`da imzalanan sözleşme altında Nijerya Deniz Kuvvetleri için inşa edeceği 76.9m uzunluğunda ve 1.100 ton deplasmanında olacak 2 adet OPV-76 Açık Deniz...