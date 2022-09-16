Nigerian OPV

DEARSAN, Nijerya Deniz Kuvvetleri için 76m Açık Deniz Karakol Gemilerinin İnşasına Başladı
Askeri gemi inşası ve ihracatı alanında ülkemizin önde gelen özel sektör tersanelerinden olan DEARSAN Tersanesi, 3 Kasım 2021 tarihinde Nijerya`da imzalanan sözleşme altında Nijerya Deniz Kuvvetleri için inşa edeceği 76.9m uzunluğunda ve 1.100 ton deplasmanında olacak 2 adet OPV-76 Açık Deniz...
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It is a basic OPV with minimum armed quipment.
- 2 radar
- 76mm gun
- 1100 ton displacement
- 76.9 m length
Keel laying ceremony.