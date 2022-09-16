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Nigerian OPV

Oublious

Oublious

SENIOR MEMBER
Jun 23, 2012
6,923
-3
8,011
Country
Turkey
Location
Netherlands
www.defenceturkey.com

DEARSAN, Nijerya Deniz Kuvvetleri için 76m Açık Deniz Karakol Gemilerinin İnşasına Başladı

Askeri gemi inşası ve ihracatı alanında ülkemizin önde gelen özel sektör tersanelerinden olan DEARSAN Tersanesi, 3 Kasım 2021 tarihinde Nijerya`da imzalanan sözleşme altında Nijerya Deniz Kuvvetleri için inşa edeceği 76.9m uzunluğunda ve 1.100 ton deplasmanında olacak 2 adet OPV-76 Açık Deniz...
www.defenceturkey.com www.defenceturkey.com


It is a basic OPV with minimum armed quipment.

- 2 radar
- 76mm gun
- 1100 ton displacement
- 76.9 m length


Keel laying ceremony.

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dBSPL

dBSPL

SENIOR MEMBER
Mar 2, 2018
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26
15,619
Country
Turkey
Location
Turkey
If I'm not mistaken, $80 million is the cost of each ships to the Nigerian ministry of defense. Also, If I remember correctly, again, İbrahim Sünnetçi said on twitter that the project had a 36-37(?) month schedule, including acceptance tests.

After prevail upon its excellence in the military shipbuilding industry of the Caspian Sea, DEARSAN is now expanding its sphere of influence towards African countries. As a private shipyard, they offer very successful system design, engineering and state-of-art standards at extremely competitive costs. They are one of the companies that should be kept under the spotlight for the next 20 years for defense enthusiasts who follow the Turkish defense industry closely.
 

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