Muhammad Ali Jinnah's Portrait Unveiled at the National Liberal Club

لندن کے معروف نیشنل لبرل کلب میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک پورٹریٹ کی رونمائی کی گئی ہے۔ قائد اعظم اس کلب کے ممبر تھے اور لبرل خیالات رکھنے والی اہم شخصیات اس کلب سے وابستہ رہی ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے 75 ویں سال میں قائد اعظم کی پینٹینگ تاریخ میں ان کے کردار کے اعتراف کے طور پر اس کلب میں خاص طور پر لگائی گئی ہے۔A portrait of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, has been unveiled at London's leading National Liberal Club. Quaid-e-Azam was a member of this club and important personalities with liberal views have been associated with this club. In the 75th year of Pakistan's independence, Quaid-e-Azam's paintings have been specially installed in the club in recognition of his role in history.