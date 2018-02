Budget distribution between the three services

2014-15 (Actual)

Army*

TOTAL

2015-16 (Actual)

TOTAL

268,064

100%

143,030

53,359

71,676

2016-17 (Actual)

TOTAL

321,244

100%

185,072

57,558

78,614

2017-18 (RE)

TOTAL

341,602

100%

204,867

58,625

78,110

2018-19 (BE)

TOTAL

368,578

100%

224,487

60,799

83,292