Military Equipment Transfers From All Countries to Pakistan 1950-2010

Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1950 to 2010



Note: The ‘No. delivered/produced’ and the ‘Year(s) of deliveries’ columns refer to all deliveries since the beginning of the contract. Deals in which the recipient was involved in the production of the weapon system are listed separately. The ‘Comments’ column includes publicly reported information on the value of the deal. Information on the sources and methods used in the collection of the data, and explanations of the conventions, abbreviations and acronyms.



Source:Arms Transfers Database

Information generated: 22 June 2011







Supplier.....Order.....Weapon..........Weapon........Order....Order.....

............................Designation.....Description....Year......Delivered.



Australia....45.........Mirage-3E........FGA aircraft..1990.....1990-1991.

Ex-Australian; $28 m deal; Mirage-3OA version; incl some Mirage-3OD; modernized in Pakistan after delivery; 5 more for for spares only.



China........72..........F-6/Farmer......Fighter aircraft.1965.1965-1966Chinese Aid.



China.........4..........Il-28/Beagle......Bomber aircraft.1965..1966..

H-5 (B-5) version; Pakistani designation B-56.



China........4...........MiG-15UTI/Midget.Trainer aircraft.1965.1966-1967

Ex-Chinese.



China.....103..........F-6/Farmer........Fighter aircraft..1971..1971-1972

Deal incl complete F-6 overhaul factory and probably some FT-6 trainer version.



China......50...........FT-5...........Trainer aircraft..1974...1975-1976..



China.......2..........MiG-17PF/Fresco-D.Fighter aircraft.1974...1975..



China......60.........F-6/Farmer......Fighter aircraft..1977...1978-1980.



China......20.........MiG-17PF/Fresco-D.Fighter aircraft.1978...1978.



China......25.........FT-6..............Trainer/combat a/c.1979..1980-1981.



China......52.........A-5C Fantan....FGA aircraft...1981...1983-1984..

A-5III version.



China......14..........FT-5..........Trainer aircraft..1984...1985....



China......24..........F-7M Airguard....Fighter aircraft.1986..1987-1988

F-7P (F-7MP) version; incl 4 FT-7 version.



China......75..........F-7M Airguard....Fighter aircraft.1988...1989-1991

$225 m deal; F-7P (F-7MP) version; incl 15 FT-7P version.



China.....40...........F-7M Airguard....Fighter aircraft..1992....1993..

F-7P (F-7MP) version.



China......6............Y-12........Transport aircraft...1995.....1996-1997.



China.....46..........F-7MG.........Fighter aircraft.2001...2001-2003...

F-7PG version; incl 6 or 9 FT-7PG version.



China.....11..........F-7MG.........Fighter aircraft...2002.....2003

F-7PG version.



China......6..........A-5C Fantan....FGA aircraft...2003......2003...



China......4..........ZDK-03.......AEW&C aircraft..2008......

USD278 m deal; delivery 2011.



China/Pakistan.6..Karakorum-8 K-8.Trainer/combat a/c.1987...1994

Incl some components produced in Pakistan and some assembled in Pakistan.



China/Pakistan.50.JF-17 Thunder/FC-1..FGA aircraft..1999..2007-2011.

Developed for Pakistan; incl production of components and assembly in Pakistan; incl 8 mainly for testing; first 42 production version ordered 2009 for $800 m; total up to 150-350 planned.



China/Pakistan..6..K-8 Karakorum-8..Trainer/combat a/c..2001..2003

Incl production of components and assembly in Pakistan



China.....27.....K-8 Karakorum-8.....Trainer/combat a/c.2005..2007-2010

K-8P version.



France......24......Mirage-3E.......FGA aircraft.....1967.....1968

Mirage-3EP version; incl 3 Mirage-3RP reconnaissance and 3 Mirage-3DP version.



France......30.........Mirage-5........FGA aircraft..1970.....1971-1972

Mirage-5PA version; incl 2 Mirage-5DPA version.



France.....10..........Mirage-3E.......FGA aircraft...1975......1977

Mirage-3RD reconnaissance version.



France......32.........Mirage-5.........FGA aircraft..1979....1980-1983

$343 m deal; Mirage-5PA-3 maritime attack version; incl 2 Mirage-5DPA-2



France.......2........Falcon-20......Light transport ac...1985.....1986



France......40........Mirage-5........FGA aircraft....1996.....1998-2004

Ex-French; $120 m 'Blue Flash-6' deal; modernized (ROSE-2 and ROSE-3 programme) before delivery; incl 6 Mirage-3D.



Germany.....90......F-86F Sabre.....Fighter aircraft...1965...1966

Ex-FRG; officially bought by Iran, but transferred to Pakistan.



Indonesia....3.......CN-235......Transport aircraft...2002...2004

Part of $49-54 m deal (incl $24 m for 1 more for VIP transport); CN-235-220 version.



Iran...........3........C-130B Hercules.....Transport aircraft.1966...1967

Ex-Iranian



Iran...........5.........C-130E Hercules....Transport aircraft.1974...1974

Ex-Iranian



Jordan.......10........F-104A Starfighter....Fighter aircraft...1971...1971

Ex-Jordanian; loan (returned to Jordan 1972)



Lebanon.....10.......Mirage-3E.........FGA aircraft..2000...2002

Ex-Lebanese; $4.7 m deal; Mirage-3EL version; incl 1 Mirage-3BL.



Libya......150......Atar-9.......Turbojet engine.....2004.....2004-2005

Ex-Libyan but probably never used



Libya.......10.......Mirage-5.........FGA aircraft.....2004.....2007-2010

Ex-Libyan; 50-70 delivered but most for spare parts only.



Russia.....50......RD-33/RD-93.....Turbofan engine..2004....2007-2010

RD-93 version; for JF-17 combat aircraft from China



Sweden.....15.....MFI-17 Supporter.....Trainer aircraft...1973...1974-1976

Pakistani designation Mushshak



Sweden.....1......Saab-2000.......Transport aircraft.....2006.....2008

Second-hand; modernized before delivery



Sweden......4......Saab-2000 AEW......AEW&C aircraft...2006...2009-2010

Original SEK8.3 b deal for 6-8 reduced to SEK7 b deal for 4



Sweden/Pakistan.242...MFI-17 Supporter...Trainer aircraft..1974.1975-1997

92 assembled from kits and rest produced in Pakistan; Pakistani designation Mushshak.



Sweden/Pakistan.150...MFI-17 Supporter...Trainer aircraft..2001..2001-2010

Super Mushshak version



UK........75......Bristol-170 Freighter.....Transport aircraft..1949..1950-1955.



UK......90........Fury..........Fighter aircraft....1949.....1950-1952

Sea Fury Mk-60 version; incl 5 T-61 trainer version.



UK......36.......Attacker.......Fighter aicraft....1950.....1951-1953.



UK.......5........Sealand........Light transport a/c...1949.....1950-1952



UK.......2........Auster AOP....Light aircraft......1953.......1953



UK.......5........Fury.............Fighter aircraft....1953.....1953-1954

Ex-UK, Sea Fury version.



UK.....1..........BN-2 Maritime......MP aircraft.....1992.......1993

For coast guard



UK.....1..........BN-2 Maritime.......MP aircraft.....1994.....1994

$1.4 m deal; for coast guard



USA to follow......