Main criminal of gang-rape arrested

কক্সবাজারে নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রধান আসামি মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার

Published: December 26, 2021 22:53:15আশিকুল ইসলাম/ Ashiqul Islam। ছবি: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম থেকে নেওয়া।পর্যটন নগরী কক্সবাজারে স্বামী-সন্তানকে জিম্মি করে এক নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রধান আসামি আশিকুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়েছেন।তাকে মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক এএসপি ইমরান খান রোববার রাতে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জানিয়েছেন।Ashiqul Islam, the main accused in the gang-rape of a woman in the tourist city of Cox's Bazar, has been arrested.He was arrested from Madaripur, ASP Imran Khan, assistant director of RAB's law and media wing, told bdnews24.com on Sunday night.