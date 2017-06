پہلے فرماتے تھے کہ خود خریدا تھا پلاٹ۔ پھر کہنے لگے کہ پہلی بیگم صاحبہ نے گفٹ کیا تھا۔



اور جب بیگم صاحبہ کو فون کرے کہا کہ کچھ کرو۔۔۔ تو یہ جواب آیا



سرتاج جس بنک کے ذریعے رقم بھجوائی تھی، وہ بنک ہی بند ہو گیا

​

According to sources, Imran Khan telephoned Jemima on Tuesday night and asked her for record of bank transactions pertaining to the purchase of land in Bani Gala.



Party sources informed Geo News that Jemima told the PTI chief that the bank through which the money was transferred has been merged in Lloyds Bank, UK. She has also contacted Lloyds Bank and assured of providing it to Khan's lawyers as soon as she received it.