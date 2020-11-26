LPL T20 - Lanka Premier League Cricket 2020 starts in Srilanka

Srilanka first T20 Franchise Cricket League - LPL T20 - Lanka Premier League 2020 starts in Srilanka



With a great virtual opening ceremony. The 2020 Lanka Premier League also known as My11Circle LPL T20, for sponsorship reasons, is the inaugural edition of the Lanka Premier League Twenty20 franchise cricket tournament in Sri Lanka. Five teams based on various Sri Lankan cities will play a total of 23 matches.



With lots of Pakistanis players included in LPL T20 league.



Cricket resumed in Sri Lanka after the pandemic forced all action to stop. It would be the inaugural Lanka Premier League that would get cricket rolling in the country. Five franchises – Dambulla Viiking, Jaffna Stallions, Kandy Tuskers, Colombo Kings, and Galle Gladiators – will play in LPL 2020.



LPL 2020 FULL SQUADS



Colombo Kings



Angelo Mathews, Andre Russell, Karim Khan Sadeq, Dammika Prasad, Manpreet Gony, Isuru Udana, Dinesh Chandimal, Amila Aponso, Ashan Priyanjaya, Ravinderpal Singh, Dushmantha Chameera, Jeffrey Vandersay, Theekshila de Silva, PHT Kaushal, Lahiru Udara, Himesh Ramanayka, Kalana Perera, Tharindu Rathnayaka, Navod Paranawithana, Qais Ahmad, Daniel Bell-Drummond, Laurie Evans





Kandy Tuskers



Kusal Perera, Kusal Mendis, Nuwan Pradeep, Kevin Kottigoda, Vishwa Fernando, Seekkuge Prasanna, Asela Guneratne, Naveen-ul-Haq, Kamindu Mendis, Dilruwan Perera, Priyamal Perera, Kamindu Mendis, Kavisha Anjula, Lasith Embuldeniya, Lahiru Samarakoon, Nishan Madushka, Chamika Edirisinghe, Ishan Jayaratne, Irfan Pathan, Rahmanullah Gurbaz, Sohail Tanveer, Munaf Patel, Dale Steyn, Brendan Taylor



Jaffna Stallions



Thisara Perera, Prabhath Jayasuriya, Wanidu Hasaranga, Shoaib Malik, Usman Shinwari, Avishka Fernando, Dananjaya De Silva, Suranga Lakmal, Binura Fernando, Minod Bhanuka, Chathuranga de Silva, Mahesh Theekshana, Charith Asalanka, Nuwandinu Fernando, Kanakaratnam Kapilraj, Theivendiram Dinoshan, Vijayakanth Vijayakanth, Kyle Abbott, Duanne Olivier, Tom Moores, Johnson Charles, Duanne Oliver, Sebastianpillai Vijeyaraj



Galle Gladiators



Shahid Afridi, Hazratullah Zazai, Mohammed Amir, Danushka Gunathilaka, Bhanuka Rajapaksa, Akila Dananjaya, Milinda Siriwardane, Azam Khan, Lakshan Sandakan, Shehan Jayasuriya, Asitha Fernando, Nuwan Thushara, Mohammed Shiraz, Dhananjaya Lakshan, Chanaka Ruwansiri, Sahan Arachchi, Duvindu Tillakaratne, Chadwick Walton, Ashan Ali, Abdul Nasir, Waqas Maqsood



Dambulla Viiking



Dasun Shanaka, Samit Patel, Niroshan Dickwella, Lahiru Kumara, Oshada Fernando, Kasun Rajitha, Paul Stirling, Lahiru Madushanka, Upul Tharanga, Angelo Perera, Ramesh Mendis, Pulina Tharanga, Dilshan Madushanka, Kavindu Nadeeshan, Shajindu Colombage, Lendl Simmons, Sundeep Tyagi, Samiullah Shenwari, Anwar Ali, Malinda Pushpakumara, Aftab Alam