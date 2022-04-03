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JUST IN: Vote of No Confidence Movement thrown out!!!

AZADPAKISTAN2009

AZADPAKISTAN2009

ELITE MEMBER
Sep 8, 2009
34,038
65
36,224
Country
Pakistan
Location
China
Alhamdulillah
Correct decision based on grave "National Security Threat"

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Every Pakistan should perform a Sijdah Sukhrana

May Allah Guide Imran Khan and his colleagues and Pakistan Army
 
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coffee_cup

coffee_cup

SENIOR MEMBER
Jan 20, 2013
5,195
4
8,366
Country
Pakistan
Location
Pakistan

Deputy Speaker rules:

Wazir Azam Pakistan kay khilaf Opposition nay Adm-e-Etmaad ki tehreek 8 march 2022 ko paish ki thi.

Adm-e-etmaad ki tehreek Aain , Qanoon aur Rules kay mutabik hona zroori hay. Kisi gher mulki Taqat ko yay haqq nahi kay wo saazish kay tehat Pakistan awam ki muntakhib hakoomat ko giraye.

Wazeer-e-Qanoon nay jo nukat uthaye haiN, wo drust haiN, valid haiN. Lehaza maiN ruling deta hun kay adm-e-etmad ki qrardaad aain aur qomi khudh mukhtari wo azadi say munafi hay aur rules aur zabtay kay khilaf hay. Yay Krardaat maiN mustarad , disallow karney ki ruling daita huN!!!!

Now some one jump in to translate to English, hah
 
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