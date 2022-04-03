JUST IN: Vote of No Confidence Movement thrown out!!!

Deputy Speaker rules:Wazir Azam Pakistan kay khilaf Opposition nay Adm-e-Etmaad ki tehreek 8 march 2022 ko paish ki thi.Adm-e-etmaad ki tehreek Aain , Qanoon aur Rules kay mutabik hona zroori hay. Kisi gher mulki Taqat ko yay haqq nahi kay wo saazish kay tehat Pakistan awam ki muntakhib hakoomat ko giraye.Wazeer-e-Qanoon nay jo nukat uthaye haiN, wo drust haiN, valid haiN. Lehaza maiN ruling deta hun kay adm-e-etmad ki qrardaad aain aur qomi khudh mukhtari wo azadi say munafi hay aur rules aur zabtay kay khilaf hay. Yay Krardaat maiN mustarad , disallow karney ki ruling daita huN!!!!Now some one jump in to translate to English, hah