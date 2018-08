GASTKOMMENTAR

Trump hat den Handelskrieg gegen China fast schon verloren

VonJoseph E. Stiglitz

Die USA werden in der Konfrontation mit China den Kürzeren ziehen. Denn der US-Präsident bietet nur kurzfristige Lösungen, die auf lange Sicht seinem Land schaden, glaubt Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz.

Trump agiert zu kurzsichtig

Der US-Präsident wird mit seiner Taktik scheitern

GUEST COMMENTARY

Trump has almost lost the trade war against China

The US will lose out in the confrontation with China. Because the US President offers only short-term solutions that harm his country in the long run, believes Nobel Prize winner Joseph E. Stiglitz.

Trump acts too short-sighted

The US president will fail with his tactics