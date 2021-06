Jat,Rajput,Arain,Awan,Gujjar percentage in Pakistani Punjab

Religion-wise

Religion Population Percentage Muslim 12,183,345 49% Hindu 10,344,469 42% Sikh 2,102,896 8.5% Christian 66,591 Jain 49,983 Buddhist 6,940 Zoroastrians 477 Jews and Uspecified 36 Total 24,754,737 100%

Fifteen Largest Castes per population in 1901

Caste Population Percentage Jat 4,946,651 20% Rajput 1,797,591 7% Chamar 1,268,434 5% Chuhra (I have excluded groups that registered themselves as Mussalli or Mazhabi) 1,188,632 5% Brahman 1,111,675 4.5% Arain 1,006,784 4% Tarkhan 680,486 3% Julaha 656,769 3% Arora 652,435 3% Gujar 631,524 3% Baloch 467,843 Jhinwar 459,177 Khatri 436,472 Awan 421,112 Mochi 414,987

Caste-wise

Religion Caste or tribe Population Hindus 10,344,469 Jat 1,594,869 Chamar 1,181,873 Brahman 1,105,952 Chuhra 947,943 Arora 587,128 Rajput 432,341 Kanet 387,308 Khatri 381,576 Jhinwar (Kashyap) 291,124 Tarkhan / Barhai 238,915 Ahir 202,385 Kumhar 193,278 Ghirath 169,667 Gujar 169,244 Dagi and Koli 129,403 Sunar/Soni (Tank Kshtriya) 154,739 Nai 143,257 Bania 126,285 Faqir 119,076 Lohar 113,100 Mali 111,822 Saini 106,011 Dhanuk 77,343 Chhimba 62,595 Domna 58,230 Julaha 57,472 Kamboh 56,297 Megh 49,449 Mahtam 48,586 Ror 44,771 Rathi 38,473 Jogi and Rawal 34,692 Labana 34,514 Bhat 34,509 Mahajan Pahari 30,575 Bawaria 27,854 Bazigar 27,852 Kori 26,146 Sansi 25,445 Mirasi 24,399 Noongar 23,007 Gadariya 22,386 Gaddi 21,512 Sood 20,420 Batwal Hali 18,570 Odh 18,179 Dhobi 17,916 Kalal (Kalwar) 17,240 Bishnoi 17,114 Bhatia 16,949 Aheri 13,647 Kayastha 12,439 Khateek 12,286 Jaiswara 12,058 Thori (Nayak) 11,822 Chanal 11,744 Barwala 11,189 Brahman Muhial 10,180 Darzi 9,882 Saryara 9,216 Thakkar 8,750 Taga /Tyagi 8,376 Lodha / Lodhi 7,683 Bharbhunja 7,162 Purbiya 6,295 Chhang 6,209 Gurkha 5,956 Banjara 5,421 Mochi 5,310 Nat 4,099 Bohra 4,076 Nayak 4,037 Ghai 3,950 Rebari 3,889 Teli 3,882 Thathera 3,842 Marechha 3,537 Bahti 3,501 Agari 3,444 Maniar 3,356 Mallaah 3,031 Sirkiband 3,003 Barar 2,958 Dhaugri 2,935 Meena 2,850 Darain 2,785 Kacchi 2,775 Bhanjra 2,621 Reya 2,285 Beldar 2,732 Thavi 2,122 Karal 1,853 Sepi 1,830 Raj 1,701 Kanjar 1,563 Arain 1,596 Bhabhra 1,580 Rawat 1,531 Rehar 1,469 Bangali 1,362 Penja 1,360 Daoli 1,266 Dhusar – Bhargava 1,250 Sewak 1,233 Kanchan 1,208 Hesi 1,154 Bhatra 1,095 Bhojki 1,071 Pasi 1,041 Sehnai 930 Kurmi 913 Shorgir 783 Tamboli 716 Sapela 676 Makh 631 Gandhila 601 Dosali 492 Rangrez 489 Gagra 488 Ghosi 486 Barah 482 Garri / Gayri 480 Bhand 476 Machhi 451 Patwa 449 Hadi 441 Bott (Bhotia) 418 Sangtarash Kashmiri 386 Bahrupia 382 Kapri 370 Satti 336 Niaria 317 Maratha 310 Saiqalgar 275 Dogra 230 Baghban 191 Dabgar 186 Attar 176 Marwari Bania 136 Chirimar 125 Perna 106 Kikan 100 Lilari 96 Pahari 81 Pujari 76 Pakhiwara 74 Bhil 61 Batera 58 Bari 51 Cheenighar 39 Sikhs 2,102,896 Jat 1,389,530 Tarkhan (Ramgarhia) 147,475 Chamar 76,229 Arora 65,307 Khatri 54,735 Kamboh 43,886 Lohar 30,935 Chhimba 28,856 Jhinwar 25,845 Nai 25,058 Labana 22,884 Chuhra 22,769 Saini 20,480 Sonar 19,235 Mahtam 19,183 Rajput 17,903 Kumhar 15,948 Faqir 10,699 Mazhabi 9,762 Kalal (Ahluwalia) 7,579 Julaha 6,511 Bhatia 6,356 Brahman 5,337 Karal 2,559 Bahrupia 2,377 Banjara 2,023 Bhat 1,948 Gujar 1,870 Mahajan Pahari 1,567 Bawaria 1,285 Bazigar 1,285 Kanet 1,036 Bania 917 Raj 916 Ghirath 895 Brahman Muhial 827 Mali 799 Dhobi 781 Darzi 666 Aheri 627 Saryara 528 Chhang 457 Bhatra 423 Bhabra 398 Thathera 381 Sood 326 Saiqalgar (Sikligar) 285 Ahir 217 Sangtarash 159 Sansi 159 Daoli 102 Nayak 81 Odh 78 Thori (Nayak) 73 Nat 69 Bhand 67 Dogra 64 Makh 55 Niaria 35 Teli 25 Muslims 12,183,345 Jat 1,962,252 Rajput 1,347,347 Arain 1,005,188 Julaha 592,786 Baloch 467,843 Gujar 460,410 Awan 421,112 Mochi 409,677 Kumhar 359,889 Shaikh 321,408 Teli 318,598 Tarkhan 294,096 Pathan 263,897 Faqir 255,864 Sayyad 244,227 Machhi 240,983 Mirasi 222,959 Chuhra 217,805 Nai 207,822 Lohar 206,371 Kashmiri 193,088 Meo 146,652 Jhinwar 142,208 Dhobi 128,487 Qassab (Qasai) 118,644 Khokhar 107,939 Khoja (Punjabi Shaikh) 99,238 Mughal 98,282 Maliar 81,093 Dogar 75,080 Kamboh 73,878 Mallaah 70,223 Bharai / Shaikh Sarwari 65,678 Barwala 62,466 Chhimba 60,051 Mussali / Muslim Shaikh 57,410 Qureshi 52,951 Kutana 49,982 Jogi and Rawal 41,030 Kharal 40,296 Changar 39,354 Ulema 34,099 Pacheda 31,117 Darzi 28,969 Sonar (Tank Rajput) 28,565 Ghakhar 26,259 Dhund (Abbasi) 23,591 Daudpotra (Abbasi) 20,384 Rangrez 20,160 Lilari 20,027 Penja 19,679 Rawat 17,374 Satti 17,094 Mahtam 15,076 Bhatiara 13,942 Jhabel 13,278 Khateek 11,362 Kahut 10,804 Kakkezai 10,793 Raj 10,486 Chamar 10,332 Kanchan 8,984 Odh 8,583 Janjua 8,361 Maniar 7,907 Kalal 7,563 Khattar 7,411 Kunjra 6,913 Nat 6,330 Kanera 5,893 Pakhiwara 5,590 Taga / Tyagi 5,214 Paracha 4,564 Khanzada (Jadaun) 3,971 Banjara 3,728 Harni 3,575 Labana 3,531 Ghosi 3,543 Gaddi 3,294 Bodla 3,184 Noongar 2,894 Ahir 2,816 Khakha 2,765 Sansi 2,536 Bhat 2,487 Aheri 2,449 Gagra 2,433 Ghullam 2,405 Sudhan 2,291 Niaria 2,162 Kathia 2,099 Baddun 1,896 Lilla 1,691 Baghban 1,602 Kehal 1,531 Batwal 1,477 Qalandar 1,449 Bharbhunja 1,385 Thathera 1,374 Perna 1,270 Bhand 1,162 Toba 1,140 Dabgar 1,127 Khumra 1,109 Arab 1,098 Barar 1,025 Kangar 915 Domna 902 Kanjar 889 Garri / Gayri 826 Kayastha 822 Kamangar 783 Kharasia 773 Darugar 728 Marath 689 Gadariya 661 Phapra 632 Turk 563 Bawaria 468 Dogra 448 Bisati 439 Mohipota / Mohipotra 431 Thori (Nayak) 392 Brahman 386 Patwa 363 Karal 350 Chirimar 341 Sirkiband 330 Tanoli 309 Sahnsar 305 Mali 294 Qizilbash 294 Saiqalgar 280 Lodha / Lodhi 268 Bazigar 254 Bangali 252 Attar 216 Pasi 215 Bhatia 213 Jhojha 202 Sattiar 198 Arora 189 Khushabi 185 Saini 180 Kanet 176 Khatri 161 Hijra 157 Bohra 150 Sapela 149 Gandhila 145 Chanal 139 Kamachi 137 Shorgir 124 Tamboli 123 Cheenigar 101 Kapri 99 Sangtarash 81 Tibetan Musalman 79 Nayak 79 Makh 68 Sehnai 68 Bhabhra 65 Qarol 61 Rababi Bahrupia 37 Ladakhi 32 Rehar 29 Ghok 18 Hazara 12 Jains 49,983 Bania 35,807 Bhabhra 11,249 Faqir 107 Jain Miscellaneous 2,653 Buddhist 6,940 Jad 1,945 Kanet 1,342 Hasir 372 Joba / Jora 233 Chhazang 71 Tarkhan 31 Lanba 22 Chhimba 15 Lonpa 7 Oh 6 Long Changpa 3 Champa 3 Christian 66,591 Zoroastrians 477 Jews and Unspecified 36 Total 24,754,737

Let's get a good percentage wise breakdown of martial and "high" Indo-Aryan castes in Pakistani Punjab as per British census data in 1901In all total 12.183 Million Muslims in Punjab1.962 Million Muslim Jats in Punjab roughly 16.10%1.347 Million Muslim Rajputs in Punjab roughly 11.05%1.005 Million Muslim Arains in Punjab roughly 8.25%0.460 Million Muslim Gujjars in Punjab roughly 3.77%0.421 Million Muslim Awans in Punjab roughly 3.45%Now Iranic martial races in Punjab0.467 Million Muslim Balochs in Punjab roughly 3.84%0.263 Million Muslim Pathans in Punjab roughly 2.16%rest of the break down from other religions in Punjab ǵive below ..Two major takeaways from the data:1) Punjabi Sikhs were overwhelmingly Jats ..66.07% of them..or roughly two thirds were Jats2) Heavy over representation of "Dalit" castes among Hindus inspite of Islam and Sikhism being more equitable and "relatively" caste-free egalitarian religions...What gives? @padamchen 477 of your people in United Punjab in 1901 @ArainGang can you please answer the above two queries of mine?This section will not break up the largest castes by religion, which will be done in the next section. To give some background, the ten largest castes together accounted for 60% of the population. The largest caste in Punjab were the Jats, who were found in all three religious communities of the Punjab, and accounted for 20% of the total population. The two Dalit groups of the Chuhra and Chamar together accounted for 10% of the population. Most of the population from these two communities had remained Hindu in 1901. Agrarian groups like the Rajput, Arain and Gujar made up together 14% of the population. Among these, the Arain were almost entirely Muslim while the other two castes were largely Muslim.