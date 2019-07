যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতাঃ Click to expand...

Translation :As long you live, live happily.because after burning your body on pyre , it will never return to the earth - the great of the greatestSo no need to develop industry and other necessary things, just take debt and work on some development and dream to go moon, and beat your own drum.দুই দিনের দুনিয়া,এছাড়া উপায় কি!