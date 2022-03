Iran's second military satellite launched to "LEO" orbit (500km)

Iran successfully places homegrown satellite Nour-2 in low Earth orbit Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Aerospace Force successfully places its second homegrown satellite dubbed Nour-2 in orbit.

خبرگزاری فارس - سپاه پاسداران ماهواره «نور 2» را با موفقیت در مدار قرار داد نیروی هوافضای سپاه، صبح امروز ماهواره نور ۲ را با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار داد.

is Iran's second military satellite that was launched successfully to Leo orbit at 500 km..NOOR-2 was launched byfrom undisclosed location in the Iranian desert. QASED is a three-stage satellite carrier .Iran now has two operating military satellites NOOR-1 and NOOR -2 in space.NOOR-1 was launched less than two years ago..unfurl="true"] https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Video/1400/12/17/14001217000589.mp4 [/URL]