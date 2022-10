Iranian Economy.....news and discussions

In the name of Parvardegar..



To all: This new thread is for all issues related to the Iranian economy and our discussion about the subject.

خاندوزی: رشد اقتصادی کشور به ۳.۸ درصد رسید​

Raisi has aimed for an 8% growth ..and this report today tell us how they are doing in half way through ..6.7% in industrial growth is good but negative growth in Agriculture is bad...overall 4.3% without oil and 3.8% with oil (can not understand why oil brings it down!!!).سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در مورد فروش نفت توافقاتی با چین صورت گرفته است، گفت: دولت مصمم است تعامل خود را با شرکای راهبردی همانند چین ادامه بدهد.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز ( دوشنبه 11 مهر) در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: اگرچه وضعیت رشد اقتصادی کشاورزی منفی است اما نسبت به آن عدد بزرگی که در گذشته وجود داشت در وضعیت بهتری قرار داریم. تورم ماهانه این بخش هم در وضعیت بهتری قرار گرفته است.وی ادامه داد: در ماه های اخیر روند نامناسبی در حوزه رشد تولید صنایع بزرگ کشور وجود داشت، که هم اکنون این حوزه وضعیت بهتری پیدا کرده و به مثبت 6.7 درصد رسیده است. بیشترین افزایش تولید هم به صنایع خودروسازی و قطعات مربوط می‌شود.خاندوزی اضافه کرد: یکی از دلایل رشد تولید در بخش ماشین آلات کشور، به بهبود بحث سرمایه گذاری اقتصادی مربوط است. کاهش قطعی برق هم به رشد تولید در صنایع بزرگ کشور کمک کرده است.وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در بحث انضباط مالی، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری کمتر از ده هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرده ایم که این عدد در سال گذشته 50 هزار میلیارد تومان بوده است.وی با بیان اینکه در شش‌ماهه اول امسال 75 درصد از درآمدهای دولت محقق شده است گفت:‌ البته در برخی حوزه‌ها تحقق 100 درصدیِ درآمدهای دولت را داشته‌ایم.خاندوزی با اشاره به تخصیص‌های پرداخت‌نشده گفت:‌از مهرماه شروع به پرداخت می‌کنیم از طرفی در شورای عالی هماهنگ اقتصادی سران قوا پیشنهادی برای مولدسازی دارایی‌های دولت داده شده است و منتظر هستیم تا به نتیجه برسد و از این طریق مولدسازی را بهتر انجام دهیم. در روزهای گذشته فهرست اموال مازاد وزارتخانه‌ها به وزرا اعلام شده تا به سرعت برای واگذاری آنها تصمیم بگیرند. این اقدامات مسیر بهینه‌ای برای تامین مالی است تا در تنگنا قرار نگیریم.خاندوزی تاکید کرد: 70 هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی دولت گذشته را پرداخت کرده ایم و انتشار اوراق هم کاهش پیدا کرده است.وی گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاوردهای دیگری بود که در ۶ ماهه نخست امسال به دست آمد به طوری که پارسال در این مدت۱۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود، امسال این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.خاندوزی تاکید کرد: این ارقام بدان معناست که دولت سعی دارد خود را با استقراض کمتری مدیریت کند.وی درباره قرارداد 25 ساله ایران و چین با بیان اینکه سیاست دولت در دیپلماسی اقتصادی فعالانه است گفت:در عمل، دیپلماسی اقتصادی با محوریت کشورهای همسایه دنبال می‌شود؛ از طرفی اقتصادهای موثری مانند اقتصاد چین در نگاه ما مهم هستند و نگاه دولت این است که فارغ از اینکه هر اتفاقی بین ایران و کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد رخ دهد، روابط خود را با چین گسترش دهیم.خاندوزی با اشاره به دیدار روسای جمهور ایران و چین تصریح کرد:‌ مسئولان دو کشور بر اجرای این قرارداد و توافق تأکید کردند. در مورد موضوع فروش نفت بین ایران و چین نیز توافقاتی صورت گرفته است که در صورت محقق شدن، گزارش عملکرد آن را ارائه خواهیم کرد.وی با بیان اینکه کنترل تورم به عنوان اولویت اول اقتصاد کلان دولت مطرح است، درباره کمیته رصد تورم تصریح کرد: دولت به این مسأله اهتمام ویژه‌ای دارد. بعد از تأکید اخیر رهبری معظم انقلاب، بنا شد به شکل هفتگی متغیرهایی که میتواند موجب بی‌انظباطی دولت و خلق پول و نوسانات ارز و انتظارات تورمی بشود، پایش شوند و نتیجه آن به ستاد هماهنگی دولت ارائه گردد.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: قرار است به هر دستگاهی که در این زمینه مصوبات را رعایت نمی‌کند، تذکر داده شود تا رفتار خود را اصلاح کند. از نظر ما نباید حتما تا پایان اسفند منتظر بمانیم و بفهمیم که چه عواملی موجب رشد تورم شده است.وی گفت: ثبات و چشم انداز بازار سرمایه برای دولت همواره مهم بوده است، متاسفانه از خرداد ماه اتفاقی رخ داد که علاوه بر کل جهان بر ما هم اثر گذاشت، ناآرامی ‌های اخیر هم چشم انداز منفی را بیشتر می‌کند.وی افزود: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد شرایط پرداخت شده است البته متقاضیان بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانک‌های دولتی تاکید کردیم پرداخت را سرعت ببخشند.وی بانک‌های سپه، رفاه کارگران و مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن عنوان کرد و درباره مساله بهبود کیفیت ترارنامه بانک‌ها گفت: با توجه به سرریز تقاضاها به بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، تلاش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی کاهش دهیم و بنابراین مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.خاندوزی گفت: در بهبود ترازنامه بانک ها بانک ملى از نمونه های موفق است، ترازنامه بانک ملی از ۶/۷ همت زیان در سال ۱۳۹۹ به ۲/۵ همت زیان در سال جاری رسیده است.خاندوزى تصریح کرد: متاسفانه نا آرامى هاى اخیر بر فضاى اقتصادى و محیط کسب و کارها اثر منفى داشته است دولت اهتمام دارد که شرایط هرچه سریع تر رو به بهبود رود.وی گفت: وزارت اقتصاد آمادگى دارد از مشوق هاى مالیاتى استفاده کند تا کسب و کار هاى آسیب دیده ترمیم شوند.در همین خصوص مصوباتی داشته است که به زودی اعلام می‌شود.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در بهار امسال رشد اقتصادی کشور به ۳.۸ و بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد رسید و تورم بهای تولیدکننده نیز از ۷۳ درصد به ۴۹ درصد رسیده اما این عدد هنوز رضایت‌بخش نیست.وی در مورد سیاست‌های خصوصی‌سازی گفت: سیاست دولت سیزدهم این است تا آسیب شناسی نسبت به روند معیوب گذشته نداشته باشیم نمی‌توانیم برای مسیر جدیدی ریل‌گذاری کنیم. به عنوان نتیجه عملی این آسیب‌شناسی‌ها قانون خصوصی‌سازی اصل 44 مورد بازبینی قرار گرفته است، پس از 14 سال گام مهمی به شمار می‌آید برای تصحیح روند آینده در حوزه مقرارت هم نیازمند اصلاح‌هایی بودیم که برای آن هم تدابیری اندیشیده شد.وزیر اقتصاد در مورد واگذاری پتروشیمی کرمانشاه نیز گفت: بخش اعظمی از سهام این شرکت فروخته شده بود که هیات داوری حکم به بازگشت 20 درصد از آن داده بود.وی برای تامین 30 هزار میلیارد تومان برای برای ساخت مسکن افزود: در شش ماهه اول امسال بخشی از واریزی‌ها که سهم دولت بوده است تقریبا تامین شده است، بخشی از واریزی به صندوق که ناشی از فروش اموال مازاد است متاسفانه سرعت خوبی ندارد و ما هم راضی نیستیم.وی در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی حتما ظرفیتی را برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند ولی باید بهترین استفاده را از این فرصت فراهم کنیم و این دست پیمان های بین المللی را دست خوش بحث های سیاسی نکنیم.سخنگوی اقتصادی دولت در مورد اختصاص کالابرگ به جای یارانه نقدی گفت: این طرح لغو نشده و همچنان در دستورکار قرار دارد اما بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی به دولت ارائه شود که خوشبختانه این اتفاق صورت گرفت. دوستان حوزه اجرایی و فنی در حوزه وزارت کار که مسئولیت کالابرگ بر دوش آنان قرارداده شده است پیشنهاد دادند تا در ماه مهر بار دیگر طرحی آزمایشی را در این خصوص داشته باشند که پس از تعمیم آن به کل کشور برای مردم مشکلی پیش نیاید و مردم همچنان مراجعه نکنند و شکایت نکنند که دستگاه‌های خرید همچنان متصل نیست یا در فروشگاه‌ها امکان خدمات‌دهی وجود ندارد بنابراین قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از پایان سال عملی شود.