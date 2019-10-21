Integration of national AESA radar to F-16s will start in 2022

İTÜ SAVTEK tarafından gerçekleştirilen Savunma ve Teknoloji Günlerine katılan ASELSAN Radar Sistemleri Direktörü Muhammet Mustafa Akkul, “2022’de milli Aktif Faz Dizili Anten (AESA) radarın F-16’lara entegrasyon çalışmalarına başlamış olacağız” dedi. AESA radarlar, birçok küçük katı-hal...