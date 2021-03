Integration of national AESA radar to F-16s will start in 2022

Milli AESA radarın F-16'lara entegrasyon çalışmaları 2022 yılında başlayacak - M5 Dergi İTÜ SAVTEK tarafından gerçekleştirilen Savunma ve Teknoloji Günlerine katılan ASELSAN Radar Sistemleri Direktörü Muhammet Mustafa Akkul, “2022’de milli Aktif Faz Dizili Anten (AESA) radarın F-16’lara entegrasyon çalışmalarına başlamış olacağız” dedi. AESA radarlar, birçok küçük katı-hal...

At the Defense and Technology Days organized by ITU SAVTEK, ASELSAN Radar Systems Director Muhammet Mustafa Akkul said, "In 2022, we will start the integration studies of the national Active Phased Array Antenna (AESA) radar to the F-16s".AESA radars are a type of Phased Array Radar that functions as transmitters and receivers with many small solid-state receiver/transmitter modules. These radars direct their beams by emitting radio waves separate from each module on them, creating constructive interference in front of the antenna. Advanced active electronic scanning array radars allow them to emit waves in a wider frequency range than Electronic Scanning Passive Arrays (PESA), thus making them difficult to detect through background noise. In this way, ships and aircraft can remain more hidden even if they emit strong radar signals.