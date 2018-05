MOO SAMBHAAL KAY BAAT KAR MOORUKH!!!

vishnu bakwaas err I mean bagwaan tujhay jala kay bhassam kar day ga, 5th dimension say baithay baithay tujhay 3rd class bana day gaa, brahmin say tujhay dalit bana day gaaa, tera kirya karm kara kay tujhay aglay janam may PAKISTAN may gaaye kay roop may paida kar day gaaaaaa!!!MUAA HA HA HA HA HAAAAAAAAAA!!!#BhaandTamasha