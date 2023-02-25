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Indian Army approaches Azad Kashmir border

Bleek

Bleek

SENIOR MEMBER
Dec 21, 2021
5,473
6
6,863
Country
United Kingdom
Location
United Kingdom
Mirzali Khan

Mirzali Khan

SENIOR MEMBER
Sep 25, 2020
3,778
-3
4,971
Country
Pakistan
Location
United States
Bleek said:
Two days ago, Indian Army came to so-called Azad Kashmir area & planted flags. Last day local JKLF activists went to that place, when Indian army seen locals they moved to Indian occupied side. JKLF activists removed Indian army flag and hosted JKLF flag.
#JammuKashmir

https://twitter.com/i/web/status/1629336151818489856

@Azadkashmir @AlKardai @313ghazi @Sayfullah @Mirzali Khan @PakFactor @SoulSpokesman @_NOBODY_ @Maula Jatt @villageidiot
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And Pakistan Army didn't do anything about it?
 
Riz

Riz

ELITE MEMBER
Jan 20, 2010
8,057
-6
14,760
Country
Pakistan
Location
Pakistan
Bleek said:
Two days ago, Indian Army came to so-called Azad Kashmir area & planted flags. Last day local JKLF activists went to that place, when Indian army seen locals they moved to Indian occupied side. JKLF activists removed Indian army flag and hosted JKLF flag.
#JammuKashmir

https://twitter.com/i/web/status/1629336151818489856

@Azadkashmir @AlKardai @313ghazi @Sayfullah @Mirzali Khan @PakFactor @SoulSpokesman @_NOBODY_ @Maula Jatt @villageidiot
Click to expand...
Morons are busy countering PTI , they are ready to leave kashmir for the sack of PDM
 
Riz

Riz

ELITE MEMBER
Jan 20, 2010
8,057
-6
14,760
Country
Pakistan
Location
Pakistan
Bleek said:
Two days ago, Indian Army came to so-called Azad Kashmir area & planted flags. Last day local JKLF activists went to that place, when Indian army seen locals they moved to Indian occupied side. JKLF activists removed Indian army flag and hosted JKLF flag.
#JammuKashmir

https://twitter.com/i/web/status/1629336151818489856

@Azadkashmir @AlKardai @313ghazi @Sayfullah @Mirzali Khan @PakFactor @SoulSpokesman @_NOBODY_ @Maula Jatt @villageidiot
Click to expand...
Change the thread title, pak mili generals have abandoned AJK
 

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