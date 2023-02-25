Indian Army approaches Azad Kashmir border

Two days ago, Indian Army came to so-called Azad Kashmir area & planted flags. Last day local JKLF activists went to that place, when Indian army seen locals they moved to Indian occupied side. JKLF activists removed Indian army flag and hosted JKLF flag.
#JammuKashmir
@Azadkashmir @AlKardai @313ghazi @Sayfullah @Mirzali Khan @PakFactor @SoulSpokesman @_NOBODY_ @Maula Jatt @villageidiot
#JammuKashmir
@Azadkashmir @AlKardai @313ghazi @Sayfullah @Mirzali Khan @PakFactor @SoulSpokesman @_NOBODY_ @Maula Jatt @villageidiot