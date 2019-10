ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ‘স্বামী-স্ত্রী’র মতো

India and Bangladesh are like 'husband and wife'

Regarding the visit to India, Bangladesh's foreign minister said, "The relations between the two countries are very good. Much like a husband and wife relationship. Even if there is disagreement, it is resolved, ”he said of Teesta's water distribution. Both countries are capable of settling the matter. '

"If the relationship between husband and wife is good, minor problems do not become major. Is accommodating. But if the relationship is not right then small problems also become big.

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে 'স্বামী-স্ত্রীর মতো' বলে অভিহিত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'আজকাল'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন তিনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আজকাল–‌এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) জানান, উভয় দেশের সম্পর্ক আরো ভালো করতেই তিনি মন্ত্রী হয়ে প্রথমেই উড়ে গিয়েছিলেন ভারতে। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে খুবই ভালো বৈঠক হয়েছে বলেও এদিন দাবি করেন তিনি।'

আবদুল মোমেন জানান, 'ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জার্মানি সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য করে বাংলাদেশকে। তাই চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেখানেই প্রথম যাচ্ছেন শেখ হাসিনা'।

ভারত সফর প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'উভয় দেশের সম্পর্ক খুবই ভালো। অনেকটা স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কের মতো। টুকটাক মতানৈক্য থাকলেও মিটে যায়।' তিস্তার পানি বণ্টন বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটি সামান্য বিষয়। উভয় দেশই বিষয়টি মিটিয়ে নিতে সক্ষম'।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সফরে আবদুল মোমেন যে অভিভূত, বারবার সে কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তিনি যখন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, তখন সমুদ্রসীমা চুক্তির বিষয়টি ওঠে। আশঙ্কা ছিল, ভারত মেনে নেবে কি না। কিন্তু দুই দেশের শীর্ষ নেতার পরিণত নেতৃত্ব অসাধ্য সাধন করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ঠিক থাকলে ছোটখাটো সমস্যা বড় হয়ে ওঠে না। মিটমাট হয়। কিন্তু সম্পর্ক ঠিক না থাকলে ছোট সমস্যাও বড় হয়ে ওঠে।'

প্রথম সফর যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ, আবদুল মোমেন বারবার সে কথা বলেন। তাঁর কথায়, 'আমি খুব খুশি। সফর খুব সফল।' ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ভদ্রতাবোধও তাঁকে মুগ্ধ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি যে অভিভূত, সে কথা জানিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন বলেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী, অত বড় একজন অর্থনীতিবিদ, আমার বড় ভাইয়ের (সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত) যিনি ঘনিষ্ঠ, তিনি কি না আমার গাড়ির দরজা খুলে ধরে স্বাগত জানাচ্ছেন! চলে আসার সময় গাড়ির দরজা বন্ধ করে বিদায় জানাচ্ছেন! আমি অভিভূত।'