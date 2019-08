I'm happy that Ladakh is being discussed in UN - BJP MP's interesting statement.

BJP MP from Ladakh, Jamyang Tsering Namgyal on UNSC discussion on Kashmir: I'm happy that due to the decision taken under Modi ji's leadership, Ladakh is being discussed in UN. Earlier when Congress was in power, Ladakh was not even discussed in Parliament let alone the UN.



لداخ سے منتخب بی جے پی سے تعلق رکھنے والے بھارتی ممبر پارلیمنٹ کا لداخ سے متعلق دلچسپ بیان توجہ کا مرکز بن گیا

بھارتیوں نے اپنے ایم پی کے بیان پر کہا کہ اس نے "پی " رکھی ہے۔ کچھ بھارتیوں نے اسے پاگل، دماغی مریض قراردیدیا جبکہ پاکستانی اسکا بیان انجوائے کرتے رہے



بھارتی ممبر پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ مسئلہ کشمیر مودی جی کی قیادت میں ڈسکس ہورہا ہے اور میرا علاقہ لداخ بھی اقوام متحدہ میں ڈسکس ہورہا ہے۔ جب کانگریس کی حکومت تھی تب لداخ کبھی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس نہیں ہورہا تھا لیکن اقوام متحدہ میں ڈسکس ہورہا ہے۔