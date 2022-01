پایان حریق در شرکت چرم سازی بویین زهرا قزوین - حریق در شرکت چرم سازی بویین زهرا با تلاش آتش نشانان دقایقی پیش اطفاء شد.

industrial accident in a leather factory..no explosion..not sure why it get a thread .. @waz ..The headline is misleading..should I report "Huge explosion" for every industrial accident in a country!!..