Happy birthday east bengal regiment

#HappyBirthday EBRHappy 73rd birthday to East Bengal Regiment (EBR), The Tigers.......Established on this day in 1948, they’ve never lost a battle. 1965 India- pak war, 1971 Bangladesh liberation war and post independence Chittagong hill tracts insurgency have been successfully tackled by them."সৌম্য, শক্তি, ক্ষীপ্রতা" এই মূলমন্ত্রে দিক্ষীত এই বাহিনী যুদ্ধকালীন বা শান্তিকালীন যেকোন স,অয়ে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে। বিদেশের মাটিতেও নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছে।