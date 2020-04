Edit: Link Updatedگوجرہ۔شادی کرنا نوجوان کا جرم بن گیاگوجرہ۔نواحی گاؤں 179گ ب میں ظلم کی انتہاگوجرہ۔نعمان شاہد لڑکے نے 20 روز قبل 211 گ ب کی ثنا نامی لڑکی سے شادی کر رکھی تھیگوجرہ۔لڑکی کے پھوپھی زاد بھائیوں رضوان اور شاہد نے لڑکے کے بازو اور ٹانگیں کاٹ دیںگوجرہ۔نوجوان کو کلہاڑیوں کے وار سے مارنے کی فوٹیج روز نیوز نے حاصل کر لیگوجرہ۔فوٹیج میں دو ملزمان کو لڑکے کے بازو اور ٹانگیں کاٹتے دیکھا جا سکتا ہےگوجرہ۔ملزمان کے للکارنے اور نوجوان کی چیخ و پکار بھی واضح طور پر سنی جا سکتی ہےگوجرہ۔متاثرہ نوجوان کو اسپتال پہنچایا جسے مخدوش حالت میں الائیڈ اسپتال ریفر کردیا گیاگوجرہ۔متاثرہ نوجوان کو اسپتال وینٹی لیٹر لگا کر رکھا گیا یےگوجرہ۔ملزمان موقع سے فرار ہو گئےBoy Nouman Shahid married few days ago in Pakistani area "Gojra",Aunt sons of Girl cut the hands and feet of boy with axe for marrying,Then criminals ran away, in fear of arrest..