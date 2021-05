Deutsche Privatanleger horten mehr Gold als die Bundesbank Privatanleger in Deutschland verfügen mittlerweile über mehr als 9000 Tonnen Gold. Allein in den vergangenen beiden Jahren haben viele...

Gold ist in der Corona-Krise beliebt.Bild: PICTURE-ALLIANCENot bad, probably because of fear of inflation the Germans buy 9,000 tons of Gold.Together with the 3,300 tons Gold reserves held by the Germany’s central bank that is 12,300 tons, a lot of Gold.Worth 616 billion Euro