France raises its nuclear alert level - 3 SSBNs at sea

Guerre en Ukraine : la France relève son niveau d'alerte nucléaire​

Guerre en Ukraine : la France relève son niveau d'alerte nucléaire La Marine nationale a déployé la quasi-totalité de ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE). Chaque sous-marin peut porter jusqu'à 16 missiles intercontinentaux M51.

Because of the hightened crisis in Ukraine and tensions with Russia,France has raised its nuclear alert level and currently 3 SSBNs (instead of 1 permanently during peacetime) each capable of carrying 16x SLBMs are at sea,although not officially confirmed.