رفتار عربستان شبیه تحولات عراق پیش از حمله به ایران استدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اقداماتی که در عربستان درحال شکل گیری است، بسیار مشابه تحولات عراق قبل از حمله به ایران است.محسن رضایی در اینستاگرام خود نوشت: «اقداماتی که در عربستان درحال شکل گیری است، بسیار مشابه تحولات عراق قبل از حمله به ایران است».در ادامه این نوشته آمده است: «صدام، قبل از حمله به ایران، با کودتا حسن البکر را از قدرت کنار زد، پست او را اشغال کرد، آیت الله صدر را به شهادت رساند و با برژینسکی در اردن ملاقات کرد. محمد بن سلمان هم آیت الله نمر را به شهادت رسانده، به ملاقات ترامپ در واشنگتن رفته و در حال کنار زدن مخالفان خود از دستگاه سلطنتی آل سعود است».دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این تحلیل می افزاید: «قصد آنها یا تسلط بر همه شیخ نشین ها و کشورها ی حاشیه جنوبی خلیج فارس، یعنی کویت، بحرین، قطر، دبی وشارجه است ویا آغاز ماجراجویی جدید درخلیج فارس و در مقابل ایران».To my countrymen , the war with Iraq damage was more 1000 billions dollars ....I suggest we should develop nukes if we want prevent another all-out war ...Mohammad bin Salman is like Saddam , except that he is worst than Saddam ...We have two options ,1- develop nukes2- spend 100 billions dollars in this year to modernize our army ...