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First agreement for OZGUR upgrade F-16

Oublious

Oublious

SENIOR MEMBER
Jun 23, 2012
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Turkey
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Netherlands
www.defenceturk.net

ASELSAN ile TUSAŞ, uçak modernizasyonu sözleşmesi imzaladı

25 Ağustos 2022 tarihinde ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yoluyla
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First agreement between Aselsan and Tusas signed for upgrade the block 30 Vipers to Ozgur(freedom) signed. It will be possible to upgrade Block 40 and 50 Vipers to.


This means MURAD radar is al tested and qualified for the F16. So in no time Akinci will the radar to.
 

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