Finland has decided to build a fence on the border with Russia

Η Φινλανδία αποφάσισε να κατασκευάσει φράχτη στα σύνορα με τη Ρωσία - Πτήση & Διάστημα Νομοθεσία που θα επιτρέπει την ανέγερση φρακτών στα σύνορα της χώρας με τη Ρωσία και το κλείσιμο των μήκους 1.300 χλμ συνόρων για τους αιτούντες άσυλο σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, αποφάσισε το φινλανδικό κοινοβούλιο. Το σχέδιο αυτό, αν και αμφισβητείται όσον αφορά τους κανόνες ασύλου...

Legislation that would allow the construction of fences on the country's border with Russia and the closure of the 1,300 km long border to asylum seekers in exceptional circumstances, the Finnish parliament has decided.The plan, although contested over EU asylum rules, was adopted by a majority of MPs, allowing parliament to fast-track laws amid fears Russia could retaliate against the plans of Finland to join NATO.