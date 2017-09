PLA Spokeperson Wu Qian said in today's (Sept. 28th, 2017) PLA press conference: J20 has been in service in PLA.

中国国防部网站9月28日报道,在当天下午3点举行的国防部例行记者会上,国防部新闻发言人吴谦大校表示,歼-20已经列装部队,歼-20试验试飞正在按计划推进。