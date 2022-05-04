Farah Khan vs Letter

PDM on Letter
Letter hai hi nahi
Letter fake hai
Letter hai tou NSC meeting bulao
NSC meeting press release mein no confidence mention nahi hai...PTI kehti interferance ka word tou hai na
Letter itni din IK ny apni jaib mein koi rakha ..
NSC meeting 2 mein likh diya conspiracy nahi hai
PTI on Farah Khan
Farah Khan koi nahi hai..IK ky khilaf kuch nahi mila tou yeh ly aye
PTI ministers on Farah Khan... Hum ny tou kabhi dekha bhi nahi Farah Khan ko
IK: Farah Khan, Bushra Begum ki dost hain woh property dealer hain...property ka business kitna zabardast tha us ny wahan sy paisay kamaye
PTI ministers Farah Khan hai lekin Imran Khan ko aik private citizen ko defend nahi karna chaiye tha on insistence of Tv anchors
Letter hai hi nahi
Letter fake hai
Letter hai tou NSC meeting bulao
NSC meeting press release mein no confidence mention nahi hai...PTI kehti interferance ka word tou hai na
Letter itni din IK ny apni jaib mein koi rakha ..
NSC meeting 2 mein likh diya conspiracy nahi hai
PTI on Farah Khan
Farah Khan koi nahi hai..IK ky khilaf kuch nahi mila tou yeh ly aye
PTI ministers on Farah Khan... Hum ny tou kabhi dekha bhi nahi Farah Khan ko
IK: Farah Khan, Bushra Begum ki dost hain woh property dealer hain...property ka business kitna zabardast tha us ny wahan sy paisay kamaye
PTI ministers Farah Khan hai lekin Imran Khan ko aik private citizen ko defend nahi karna chaiye tha on insistence of Tv anchors