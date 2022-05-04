Farah Khan vs Letter

PDM on Letter



Letter hai hi nahi

Letter fake hai

Letter hai tou NSC meeting bulao

NSC meeting press release mein no confidence mention nahi hai...PTI kehti interferance ka word tou hai na

Letter itni din IK ny apni jaib mein koi rakha ..

NSC meeting 2 mein likh diya conspiracy nahi hai



PTI on Farah Khan



Farah Khan koi nahi hai..IK ky khilaf kuch nahi mila tou yeh ly aye

PTI ministers on Farah Khan... Hum ny tou kabhi dekha bhi nahi Farah Khan ko

IK: Farah Khan, Bushra Begum ki dost hain woh property dealer hain...property ka business kitna zabardast tha us ny wahan sy paisay kamaye

PTI ministers Farah Khan hai lekin Imran Khan ko aik private citizen ko defend nahi karna chaiye tha on insistence of Tv anchors