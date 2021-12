سقوط ڈھاکہ کے بعد 17 دسمبر 1971 کی صبح اخبارات نے کیا خبر دی؟ ‎اس دور کے صحافیوں نے کیا دیکھا اور ان سے لوگ کیا سوال کرتے تھے؟ دیکھتے ہیں نیئرعباس کی اس رپورٹ میںWhat did the newspapers report on the morning of December 17, 1971 after the fall of Dhaka? What did the journalists of that time see and what did people ask them? Let's see in this report of Nayyar Abbas.