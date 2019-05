Should the violations of the International Covenant on Freedom of Religion continue, especially with regard to the persecution of religious minorities in Pakistan, the Members of the European Parliament having signed the letter, would be compelled to call on the European Commission to suspend all subsidies and trade preferences until the effective implementation of the Convention could be assured by the Government of Pakistan.

Marijana Petir Arne Gericke Richard Corbett Ana Gomes Ignazio Corrao Neena Gill Nathalie Griesback Marie-Christine Arnautu Dominique Martin Alojz Peterle Patricija Šulin Franc Bogovič Jude Kirton-Darling Julie Ward Csaba Sógor Sergio Gaetano Cofferati Pina Picierno José Inácio Faria Renate Sommer Dietmar Köster Carlos Iturgaiz Fulvio Martusciello Ramona Nicole Mănescu Heinz K. Becker Sofia Ribeiro Anna Záborská Péter Niedermüller Jørn Dorhmann Claudia Branislav Škripek Indrek Tarand Michaela Šojdrová Raffaele Fitto Massimiliano Salini Bas Belder Miroslav Mikolášik Alberto Cirio Pascal Durand Teresa Jiménez-Becerril Barrio Marc Tarabella Maurice Ponga Claude Rolin Alain Lamassoure Liliana Rodriguez Gérard Deprez Carlos Coelho Jo Leinen Ryszard Czarnecki Isabelle Thomas Patricia Lalonde Sławomir Kłosowski