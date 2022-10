EU generates record amount of renewable energy

Studie zur Energiewende: EU produziert seit Kriegsbeginn Rekordmenge an erneuerbarem Strom Zwischen März und September sei fast ein Viertel der Elektrizität in der Europäischen Union aus Solar- und Windkraft gekommen. Das geht aus einer neuen Studie hervor. Demnach war der Wert noch nie höher.

Bild vergrößernSolaranlage in der Stadt Paks im Süden von UngarnFoto: TAMAS VASVARI / EPABetween March and September almost a quarter of the electricity in the European Union came from solar and wind power. That emerges from a new study. The amount has never been higher.