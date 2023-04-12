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ERDOGAN's new Turkiye 2002-2023

MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,873
-44
9,530
Country
Turkey
Location
Germany
ECONOMY




Turkiye and Austria had almost same GDP in 2002 .. but in 2023 Turkiye has 2x bigger GDP than Austria


GDP NOMINAL

2002
Turkiye : $240 billion
Austria : $214 billion
Greece : $154 billion
Iran : $128 billion
Israel : $125 billion
Egypt : $85 billion
Pakistan : $79 billion


2023
Turkiye : $1.029 trillion
Israel : $539 billion
Austria : $515 billion
Egypt : $378 billion
Pakistan : $376 billion
Iran : $367 billion
Greece : $239 billion


2002 ... 9x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $240 billion and Germany $2.078 trillion )
2023 ... 4x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $1.029 and Germany $4.308 trillion )


en.wikipedia.org

List of countries by GDP (nominal) - Wikipedia

en.wikipedia.org en.wikipedia.org


even Turkish currency dropped by 1.000% between 2013 and 2023
1 USD has risen to 19 TL from 1.8 TL between 2002 and 2023



GDP PPP by 2022

9 -- France $3.776 trillion
10- The UK $3.688 trillion
11- Turkiye $3.320 trillion

18 - Egypt $1.661 trillion
21 - İran $1.599 trillion
23 - Pakistan $1.512 trillion
49 - Israel $496 billion
54 - Greece $387 billion


1621930787339-png.747158

1621949067238-png.747307

en.wikipedia.org

List of countries by GDP (PPP) - Wikipedia

en.wikipedia.org en.wikipedia.org
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,873
-44
9,530
Country
Turkey
Location
Germany
The main focus of the AK Party Government is to extend the motorway and divided road network



Turkiye play a key role in the Modern Silk Road with its recently attracting mega investments like

-- Marmaray ( completed )
-- Yavuz Sultan Selim Bridge ( completed )
-- Eurasia Tunnel ( completed )
-- Çanakkale 1915 Bridge - ( completed )
-- New Airport in Istanbul - completed
-- The Edirne-Kars High-Speed Railway line ( 2.000 km )
-- Baku-Tbilisi-Kars Railway Project ( 838 km ) - completed

the Trans-Caspian International Transport Route (Middle Corridor)
akjc6gbz.jpg





DIVIDED ROADS .. from 8.500 km to 28.793 km led by ERDOGAN

between 1923 and 2002 only 8.500 km divided roads
between 2002 and 2023 total of 28.793 km divided roads


-- while 296 million hours of time was saved annually
-- approximately 1 billion 797 million liters of fuel were saved
-- the number of people who lost their lives in traffic accidents decreased by 71%

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MOTORWAYS

-- 4.773 km Highway Project .. $47 billion

Istanbul-Izmir 421 km
North Marmara 361 km
Tekirdag-Balıkesir 433 km
Aydın-Denizli-Antalya 335 km
Ankara-Izmir 549 km
Silivrihisar-Bursa 202 km
Ankara-Kırıkkale 120 km
Afyon-Burdur-Antalya 345 km
Ankara-Pozantı 287 km
Sanlıufra- Habur 360 km
Sanlıurfa-Diyarbakır 160km
Istanbul and Ankara motorway will connect Iran and the Caucasia 1.200 km

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