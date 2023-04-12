ERDOGAN's new modern Turkiye 2002-2023

ECONOMY
Turkiye and Austria had almost same GDP in 2002 .. but in 2023 Turkiye has 2x bigger GDP than Austria
GDP NOMINAL
2002
Turkiye : $240 billion
Austria : $214 billion
Greece : $154 billion
Iran : $128 billion
Israel : $125 billion
Egypt : $85 billion
Pakistan : $79 billion
2023
Turkiye : $1.029 trillion
Israel : $539 billion
Austria : $515 billion
Egypt : $378 billion
Pakistan : $376 billion
Iran : $367 billion
Greece : $239 billion
2002 ... 9x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $240 billion and Germany $2.078 trillion )
2023 ... 4x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $1.029 and Germany $4.308 trillion )
even Turkish currency dropped by 1.000% between 2013 and 2023
1 USD has risen to 19 TL from 1.8 TL between 2002 and 2023
GDP PPP by 2022
9 -- France $3.776 trillion
10- The UK $3.688 trillion
11- Turkiye $3.320 trillion
18 - Egypt $1.661 trillion
21 - İran $1.599 trillion
23 - Pakistan $1.512 trillion
49 - Israel $496 billion
54 - Greece $387 billion
Turkiye and Austria had almost same GDP in 2002 .. but in 2023 Turkiye has 2x bigger GDP than Austria
GDP NOMINAL
2002
Turkiye : $240 billion
Austria : $214 billion
Greece : $154 billion
Iran : $128 billion
Israel : $125 billion
Egypt : $85 billion
Pakistan : $79 billion
2023
Turkiye : $1.029 trillion
Israel : $539 billion
Austria : $515 billion
Egypt : $378 billion
Pakistan : $376 billion
Iran : $367 billion
Greece : $239 billion
2002 ... 9x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $240 billion and Germany $2.078 trillion )
2023 ... 4x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $1.029 and Germany $4.308 trillion )
even Turkish currency dropped by 1.000% between 2013 and 2023
1 USD has risen to 19 TL from 1.8 TL between 2002 and 2023
GDP PPP by 2022
9 -- France $3.776 trillion
10- The UK $3.688 trillion
11- Turkiye $3.320 trillion
18 - Egypt $1.661 trillion
21 - İran $1.599 trillion
23 - Pakistan $1.512 trillion
49 - Israel $496 billion
54 - Greece $387 billion