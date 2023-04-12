What's new

ERDOGAN's new modern Turkiye 2002-2023

MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
ECONOMY




Turkiye and Austria had almost same GDP in 2002 .. but in 2023 Turkiye has 2x bigger GDP than Austria


GDP NOMINAL

2002
Turkiye : $240 billion
Austria : $214 billion
Greece : $154 billion
Iran : $128 billion
Israel : $125 billion
Egypt : $85 billion
Pakistan : $79 billion


2023
Turkiye : $1.029 trillion
Israel : $539 billion
Austria : $515 billion
Egypt : $378 billion
Pakistan : $376 billion
Iran : $367 billion
Greece : $239 billion


2002 ... 9x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $240 billion and Germany $2.078 trillion )
2023 ... 4x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $1.029 and Germany $4.308 trillion )


en.wikipedia.org

List of countries by GDP (nominal) - Wikipedia

en.wikipedia.org en.wikipedia.org


even Turkish currency dropped by 1.000% between 2013 and 2023
1 USD has risen to 19 TL from 1.8 TL between 2002 and 2023



GDP PPP by 2022

9 -- France $3.776 trillion
10- The UK $3.688 trillion
11- Turkiye $3.320 trillion

18 - Egypt $1.661 trillion
21 - İran $1.599 trillion
23 - Pakistan $1.512 trillion
49 - Israel $496 billion
54 - Greece $387 billion


1621930787339-png.747158

1621949067238-png.747307

en.wikipedia.org

List of countries by GDP (PPP) - Wikipedia

en.wikipedia.org en.wikipedia.org
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Turkiye invests $334 billion in transportation infrastructure in the last 17 years


-- Turkey will have a total railway length of 17,525 km after completion of a 5,509 km new line
-- between 1923 and 2002 only 8.500 km divided roads .. between 2002 and 2023 28.793 km divided roads
-- between 1923 and 2002 only 25 Airports were built in Turkey ... between 2003 and 2023 34 Airports will be built
-- 4.773 km Motorway Projects
-- High speed railways
-- Tunnels , Bridges


www.aa.com.tr

Turkey invests $334B in transportation infrastructure

In last 17 years, Turkey invests 767.5 billion Turkish liras ($334B) in transportation infrastructure, minister says - Anadolu Agency
www.aa.com.tr www.aa.com.tr



Turkiye play a key role in the Modern Silk Road with its recently attracting mega investments like

-- Marmaray ( completed )
-- Yavuz Sultan Selim Bridge ( completed )
-- Eurasia Tunnel ( completed )
-- Çanakkale 1915 Bridge - ( completed )
-- New Airport in Istanbul - completed
-- The Edirne-Kars High-Speed Railway line ( 2.000 km )
-- Baku-Tbilisi-Kars Railway Project ( 838 km ) - completed

the Trans-Caspian International Transport Route (Middle Corridor)
akjc6gbz.jpg





DIVIDED ROADS .. from 8.500 km to 28.793 km led by ERDOGAN

between 1923 and 2002 only 8.500 km divided roads
between 2002 and 2023 total of 28.793 km divided roads


-- while 296 million hours of time was saved annually
-- approximately 1 billion 797 million liters of fuel were saved
-- the number of people who lost their lives in traffic accidents decreased by 71%

1622031175777-png.747684




MOTORWAYS

-- 4.773 km Highway Project .. $47 billion

Istanbul-Izmir 421 km
North Marmara 361 km
Tekirdag-Balıkesir 433 km
Aydın-Denizli-Antalya 335 km
Ankara-Izmir 549 km
Silivrihisar-Bursa 202 km
Ankara-Kırıkkale 120 km
Afyon-Burdur-Antalya 345 km
Ankara-Pozantı 287 km
Sanlıufra- Habur 360 km
Sanlıurfa-Diyarbakır 160km
Istanbul and Ankara motorway will connect Iran and the Caucasia 1.200 km

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Last edited:
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Before ERDOGAN, there was no high-speed train in Turkiye




HIGH SPEED RAILWAYS

before ERDOGAN , there was no high speed railway in Turkiye


as of 2022 Turkiye had the 6th longest high speed railways ( 802km operational +1208 km under construction ) in the World after China , Spain, Japan ,France and Germany


The high speed train network to become the second biggest after China as well as building 10,000+ km of new rails to link 41 cities to each other in near future .. $46 billion

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White and Green with M/S

White and Green with M/S

SENIOR MEMBER
Oct 29, 2020
5,201
-2
2,598
Country
Pakistan
Location
United States
MMM-E said:
Before ERDOGAN, there was no high-speed train in Turkiye




HIGH SPEED RAILWAYS

before ERDOGAN , there was no high speed railway in Turkiye


as of 2022 Turkiye had the 6th longest high speed railways ( 802km operational +1208 km under construction ) in the World after China , Spain, Japan ,France and Germany


The high speed train network to become the second biggest after China as well as building 10,000+ km of new rails to link 41 cities to each other in near future .. $46 billion

1622032266068-png.747692

1622032431976-png.747694

1622032876628-png.747703

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What a waste of PDF precious bandwidths
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Hospitals and Healthcare System


before ERDOGAN what about Turkiye ?

Turkish Hospitals were so old,dirty and full capacity
and Turkish healthcare system was so bad

You can watch and learn about garbage Hospitals and healthcare system in Turkiye before Erdogan

Health System in 1992-1999 when CHP's leader KILICDAROGLU was the General Manager of SGK





after ERDOGAN what about Turkiye ?


President ERDOGAN modernized public Hospitals and healthcare system

All Turkish citizens are in the national social security system a contribution-based scheme available to all residents

and the national social security system entitles all Turkish citizens to free inpatient and outpatient care in all public hospitals and clinics



Erdogan built 1.650 Hospitals/Clinics in all over Turkiye after 2002 .

Turkiye has a well-developed healthcare system, with state-of-the-art medical facilities and highly qualified personnel, as well as quality health coverage schemes

Turkey has the largest number of ICU bed capacity per 100.000 people compared to most European countries.
In Turkey, there are nearly 46 ICU beds per 100.000 people, according to the Turkish Ministry of Health, while Germany 29.2 beds



34 City Hospitals including the biggest Hospitals in the World to all Turkish citizens for free

in Turkiye even public Hospitals are so modern , clean and equipped with state of the art technology


KAYSERI City Hospital .. ( Public Hospital ) to all Turkish citizens for free
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MERSIN City Hospital .. ( Public Hospital ) to all Turkish citizens for free
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ERZURUM City Hospital .. ( Public Hospital ) to all Turkish citizens for free
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Last edited:
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
-- Ankara ETLIK Integrated Healthcare Campus is the largest Healthcare Campus in the World
( 1,4 million m2 land .... $1,3 billion )

-- Ankara BILKENT Integrated Healthcare Campus is the 2nd largest Healthcare Campus in the World ( 1,3 million m2 land .... $1,2 billion )


Etlik City Hospital ANKARA
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BURSA City Hospital
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ADANA City Hospital
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World's Largest Seismically Isolated Hospitals opened in Istanbul by 2020 ... ( $3,3 billion )

The Basaksehir City Hospital will make both Istanbul and Turkiye a “healthcare hub” and be recognized as the “World’s Largest Seismically Isolated Building” with 2,068 seismic isolators to be installed in its main hospital building

The Basaksehir City Hospital will be one of the most distinguished healthcare complexes of the world


1 - Istanbul Basaksehir City Hospital in Numbers .... ( $1,8 billion )
  • Construction area of 1 million square meters
  • 2,068 seismic isolators
  • 2,682 bed capacity
  • 32,700 patients to be served on daily basis
  • 10,000 new jobs, including 4,300 medical jobs, 4,050 services jobs and 810 administrative jobs
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2 - Istanbul İkitelli City Hospital in Numbers .... ( $1,5 billion )
  • Construction area of 1 million square meters
  • 2,000+ seismic isolators
  • 2,700 bed capacity
  • 23.600 patients to be served on daily basis
  • 10,000 new jobs
1621943437457-png.747259
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Turkiye is ranked 4th in the global list for healthcare tourism


Turkiye is ranked 4th in the global list for healthcare tourism in terms of the number of patients it serves and comes 3rd in terms of the revenue it generates from healthcare tourism

Turkish Hospitals are equipped with state of the art technology
and Turkish Private Hospitals are like 5 stars luxury Hotels



MEMORIAL Hospitals ( 14 luxury Hospitals )

with VIP world-class quality healthcare services JCI Accreditation Certificate Areas Quality (Joint Commission International) Turkey's first and the world's 21 hospitals


Memorial Bahcelievler Hospital Istanbul
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Acıbadem Health Group ( 21 luxury Hospitals )

Acıbadem Altunizade Hospital Istanbul
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MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Medipol Health Group (10 luxury Hospitals )


Medipol Hospitals being the justifiably proud of Medipol Education and Health Group in Turkiye and in the world, resulting in this spirit, is a health complex having JCI standards accepting patients from all over the world


Medipol Baglıcar Hospital Istanbul
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LIV Hospitals ( 6 luxury Hospitals )


Liv Hospital is one of the largest hospitals in Turkiye Located in İstanbul . Samsun , Gaziantep and Ankara
The modern medical departments, the high-end technologies and the experienced professionals helped LIV Hospital to become the center of the world medicine coming out of the medical professional from all over the world

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1621947992713-png.747299
 
ziaulislam

ziaulislam

ELITE MEMBER
Apr 22, 2010
21,319
9
22,637
Country
Pakistan
Location
United States
MMM-E said:
ECONOMY




Turkiye and Austria had almost same GDP in 2002 .. but in 2023 Turkiye has 2x bigger GDP than Austria


GDP NOMINAL

2002
Turkiye : $240 billion
Austria : $214 billion
Greece : $154 billion
Iran : $128 billion
Israel : $125 billion
Egypt : $85 billion
Pakistan : $79 billion


2023
Turkiye : $1.029 trillion
Israel : $539 billion
Austria : $515 billion
Egypt : $378 billion
Pakistan : $376 billion
Iran : $367 billion
Greece : $239 billion


2002 ... 9x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $240 billion and Germany $2.078 trillion )
2023 ... 4x Turkiye = 1x Germany .... ( Turkiye $1.029 and Germany $4.308 trillion )


en.wikipedia.org

List of countries by GDP (nominal) - Wikipedia

en.wikipedia.org en.wikipedia.org


even Turkish currency dropped by 1.000% between 2013 and 2023
1 USD has risen to 19 TL from 1.8 TL between 2002 and 2023



GDP PPP by 2022

9 -- France $3.776 trillion
10- The UK $3.688 trillion
11- Turkiye $3.320 trillion

18 - Egypt $1.661 trillion
21 - İran $1.599 trillion
23 - Pakistan $1.512 trillion
49 - Israel $496 billion
54 - Greece $387 billion


1621930787339-png.747158

1621949067238-png.747307

en.wikipedia.org

List of countries by GDP (PPP) - Wikipedia

en.wikipedia.org en.wikipedia.org
Click to expand...
Turkey is an interesting case
Erdogan tried to battle inflation and currency devaluation through productivity rather then fiscal tightening

It's not been very successful but still has been managed okay.

Lot of people won't like the inflation numbers but I believe that was the right choice especially since turkey focused isn't just spending (like Pakistan) but alot of money goes into R&D
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
MEDICAL PARK ( 25 luxury Hospitals )



Turkiye’s largest private hospital group with 25 hospitals. in 14 cities
Medical Park Hospitals provides quality diagnostic and therapeutic services in all hospitals, including three accredited by Joint Commission International (JCI)


Medical Park Hospital ANKARA
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Medical Park Hospital Gaziosmanpasa ISTANBUL
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1621950720499-png.747327




Medical Park Hospital Bahcelievler ISTANBUL
1621951528780-png.747337

1621951262495-png.747335

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Medicana Health Group ( 12 luxury Hospitals )


Medicana Health Group carries on its activities constantly provides the most advanced healthcare services in all aspects of health in Istanbul , Ankara , Samsun , Sivas , Konya , izmir and Bursa

Fully compatible with the Service Quality Standards of the Ministry of Health and accreditation standards of the Joint Commission International (JCI)



Medicana Hospital ISTANBUL
1621954744427-png.747343

1621954806607-png.747345

1621954779965-png.747344

1621954867929-png.747346

1621955068770-png.747350

1621954905341-png.747347

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1621954976062-png.747349
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Before ERDOGAN, there was no modern Stadium in Turkiye
MODERN STADIUMS


before president ERDOGAN there was no any modern Stadium in Turkey
in the last 10 years modern Stadiums were build in 27 Cities


ISTANBUL
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BURSA
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TRABZON
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KOCAELI
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SAMSUN
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KONYA
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KAYSERI
1622017000808-png.747605

1622017168529-png.747607
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Turkiye's state owned housing agency TOKI was to build houses for low income and poor Families in all over Turkiye


TOKI was to build 882.000 new houses between 2003 and 2018
TOKI will build 150.000 new houses between 2018 and 2023 in all over Turkiye

and almost 3.5 million low income people reside in TOKI buildings the institution offers high quality housing in a number that surpasses the population of certain European Countries



No one in the world has been able to achieve has been achieved through TOKİ
With an investment of approximately 200 billion liras / $95 billion ( 2002-2019 dollar rate average of 2,1TL )
We have made our people homeowners from all walks of life

-- 878 thousand residences in 250 thousand buildings between 1964 and 1979
-- 4 million residences in 1 million 65 thousand buildings between 1980 and 2002
-- 11 million 320 thousand residences in 1 million 173 thousand buildings from 2003 to 2019


between 1964 and 2002 4,8 million residences
between 2002 and 2019 11,3 million residences


TOKI Houses are dream houses for the low income Families
xnr3qprs.jpg

kMMTMnhDxlyKNbg.jpg

wpotYh2b0kGZEQW.jpg





ERDOGAN built 5.061 new houses in IZMIR after the earthquake of 6.6 magnitude that occurred on October 30, 2020
izmir-deprem-konutlari-aa-1704253.jpg

izmir-deprem-konutlari-5.jpg

izmir-deprem-konutu4-7kym.jpg



ERDOGAN built 24.000 new houses in ELAZIG after the earthquake of 6.8 magnitude that occurred on January 24, 2020
46425.jpg

elazig-deprem-konutlari-1.jpg

toki-elazig-afet-konutlari.jpg




133,759 houses built by TOKI not damaged in Türkiye quakes​


A total of 133,759 TOKI buildings in the earthquake zone in 10 provinces were not damaged thanks to its earthquake-resistant structures applied in buildings such as "raft foundation", "tunnel formwork carrier system" and "high concrete strength"

x1080

13227973-1200x824.jpg


www.trtworld.com

Over 133,000 houses built by TOKI not damaged in Türkiye quakes

TOKI, which has been undertaking public housing projects for low-income citizens for over 20 years, is building safe houses in cities and towns with earthquake-resistant technology.
www.trtworld.com www.trtworld.com


ERDOGAN is only leader who supported urban renewal project

TRANSFORMING AREAS AT DISASTER RISK
About The Law by 2012
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
 
Last edited:
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Istanbul: The World's New Aviation Hub



New Istanbul Airport $12 billion .. the biggest Airport in the World


-- Once fully completed by 2025
-- 6 sets of runways
-- 16 taxiways
-- Total annual passenger capacity of 200 million passengers
-- Total indoor area of 3,200,000 m2
-- 6,500,000 m2 apron with a parking capacity of 500 aircraft,
-- VIP lounges
-- Cargo and general aviation facilities
-- Indoor and outdoor parking that can accommodate up to 70,000 cars
-- Medical center
-- Aircraft rescue and firefighting stations
-- Hotels
-- Convention centers
-- Power plants
-- Wastewater treatment facilities


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Turkish Airlines buys 387 new Planes for $66 billion between 2013 and 2023


-- 92 Airbus A321Neo $11,6 billion ( 2018-2022 )
-- 98 Boeing 737 Max $10 billion ( 2018-2022 )
-- 17 Airbus A330-300 $4,4 billion ( 2013-2017 )
-- 23 Boeing 777-300ER $7,3 billion ( 2013-2017 )
-- 25 Airbus A350-900 $7,7 billion ( 2018-2023 )
-- 40 Boeing 787-900 Dreamliner $11 billion ( 2018-2023 )



Turkish Airlines flies to more countries in the world than any other airline

One of the best fleet in the world
Turkish Airlines Fleet by 2023 ... ( 387 Planes ---- excluding 25 Cargo Planes )

-- 34 Airbus A321-200 .... ( 2013-2017 )
-- 92 Airbus A321Neo .... ( 2018-2022 )
-- 36 Boeing 737-800 .... ( 2013 - 2016 )
-- 15 Boeing 737-900ER ... ( 2012 - 2015 )
-- 65 Boeing 737 MAX 8 ... ( 2018-2021 )
-- 10 Boeing 737 MAX 9 ... ( 2019-2020 )
-- 27 Airbus A330-300 .... ( 2013-2017 )
-- 12 Boeing 777-300ER ....( 2010 - 2011 )
-- 23 Boeing 777-300ER ....( 2014 - 2017 )
-- 40 Boeing 787-900 Dreamliner ... ( 2019-2023 )
-- 25 Airbus A350-900 .... ( 2019- 2023 )

Turkish Airlines with 127 widebody Planes

27 Airbus A330-300
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35 Boeing 777-300ER
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40 Boeing 787-900 Dreamliner
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25 Airbus A350-900
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MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
10,889
-44
9,532
Country
Turkey
Location
Germany
Egypt,İran,Greece,İsrael have no modern huge civilian Airlines

Turkish Airlines have more Aircrafts than İsraeli Airlines+ Egypt Air + Aegean Airlines of Greece and İran Air combined

Turkish Airlines : 312
Egypt Air : 67
Aegean Airlines of Greece : 51
İsraeli Airlines : 44
İran Air : 43


Turkish Airlines 10th biggest Aircraft fleet in the world

Top 10 global airlines in 2021, by fleet size ...... ( USA , China , Turkiye )

-- American Airlines 881
-- United Airlines 834
-- Delta Airlines 781
-- Southwest Airlines 734
-- China Southern Airlines 626
-- China Eastern Airlines 581
-- Air China 444
-- Alaska Airlines 330
-- Easyjet 323
-- Turkish Airlines 312

Turkish Airlines became one of the few airlines in the world with the most female pilots

The number of female Pilots, which was only 6 in 2006, reached 211 as of this year
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Extra Privileges 
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Turkish Airlines’ flying chefs will make your dining experience extra special
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Flying Chefs in the Sky Kitchen 
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Turkish Airline’s seats are carefully designed with fully lie-flat seats that open into a 193 cm bed, and complimentary pillows and blankets are there for you to feel cozy
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Turkish Airlines claim top airline awards



Türkiye’s national flag carrier won four awards, including Best Airline in Europe title


The Best Airlines in Europe 2022​

1 Turkish Airlines
2 Air France
3 Swiss International Air Lines
4 British Airways
5 Lufthansa
6 KLM Royal Dutch Airlines
7 Virgin Atlantic
8 Finnair
9 Iberia
10 Aegean Airlines


TOP 10 in the World

1 Qatar Airways
2 Singapore Airlines
3 Emirates
4 ANA All Nippon Airways
5 Qantas Airways
6 Japan Airlines
7 Turkish Airlines
8 Air France
9 Korean Air
10 Swiss International Air Lines


Turkish Airlines has a fleet of 389 passenger and cargo aircraft flying to 340 worldwide destinations – 287 international and 53 domestic – in 129 countries.
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www.worldairlineawards.com

World's Best Airlines 2022 by Region | SKYTRAX

The World's Best Airlines of 2022 by global region voted by air travelers in the worlds largest global customer satisfaction survey.
www.worldairlineawards.com www.worldairlineawards.com
 

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