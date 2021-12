Documentary from 1971 War I Coloured Footage of Armed Conflict

بی بی سی کے نمائندے ایلن ہارٹ ڈھاکہ میں جنگ کے آغاز سے موجود تھے اور انھوں نے بی بی سی کے فلیگ شپ پروگرام پینوراما کے لیے 'دا برتھ آف بنگلہ دیش' کے نام سے تقریباً 40 منٹ طویل فلم بنائی جس میں جنگ کی صورتحال کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کے علاوہ مشرقی پاکستان کے فوجی کمانڈرلیفٹینٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی سمیت اہم فوجی افسران سے گفتگو بھی کی گئی۔ یہ پروگرام 22 دسمبر 1971 کو بی بی سی پر نشر گیا تھا۔تین دسمبر کو مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کی پیش قدمی سے لے کر 16 دسمبر کو پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے تک ڈھاکہ میں موجود بی بی سی کے نمائندے نے کیا دیکھا؟ دیکھیے اس ڈاکیومنٹری می۔۔The BBC's Alan Hart has been in Dhaka since the beginning of the war and made a nearly 40-minute film called 'The Birth of Bangladesh' for the BBC's flagship program Panorama. Apart from moment-to-moment reporting, talks were also held with key military officers including East Pakistan's military commander Lieutenant General Amir Abdullah Khan Niazi.The program aired on the BBC on December 22, 1971.What did the BBC correspondent in Dhaka see from the advance of the Indian Army in East Pakistan on 3 December to the surrender of the Pakistani Army on 16 December? Watch this documentary.