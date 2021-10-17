Discourse with Col Asad: Is Kashmir Freedom Struggle Near its Conclusion?

Bill Longley
SENIOR MEMBER
- Apr 15, 2008
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#KashmirFreedom #IOK #SAG_Analysis
Indian govt in deep trouble due to internal unrest and Tensions with China in Ladakh and Arunachal
Kashmiri freedom fighter are rising against indian occupational forces and whole Indian Army and HinduTva Terrorists are failing to crush Kashmiri struggle
Will US give waiver to India over S-400 Indian nightmares
Indian govt in deep trouble due to internal unrest and Tensions with China in Ladakh and Arunachal
Kashmiri freedom fighter are rising against indian occupational forces and whole Indian Army and HinduTva Terrorists are failing to crush Kashmiri struggle
Will US give waiver to India over S-400 Indian nightmares