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Discourse with Col Asad: Is Kashmir Freedom Struggle Near its Conclusion?

Bill Longley

Bill Longley

SENIOR MEMBER
Apr 15, 2008
1,659
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1,155
Country
Pakistan
Location
Pakistan
#KashmirFreedom #IOK #SAG_Analysis

Indian govt in deep trouble due to internal unrest and Tensions with China in Ladakh and Arunachal

Kashmiri freedom fighter are rising against indian occupational forces and whole Indian Army and HinduTva Terrorists are failing to crush Kashmiri struggle

Will US give waiver to India over S-400 Indian nightmares

 
D

Darius77

FULL MEMBER
Feb 28, 2019
109
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Country
Australia
Location
Iran, Islamic Republic Of
Looking at the dismal performance of the Indian army, which has deployed almost half a million soldiers along with Zionist and US advisors and has been unable to make a dent in Kashmiri resistance, it is obvious that things are not hunky dory. The Kashmiris need a sustained resistance both at civil unrest and military fronts. Indian atrocities are turning public opinion especially in the wider Muslim world against it. Shooting pellet guns on school children's eyes is not very good military strategy and a very cowardly thing to India.
 
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