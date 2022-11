Daily Mail Will Now Face the Law, Maryam Aurangzeb

FOOLS_NIGHTMARE said: ڈیلی میل کو اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، مریم اورنگزیب ​ View attachment 895648

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل تاحال اپنے الزامات ثابت نہیں کرسکا، اُسے اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔



ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈیلی میل نے ڈیڑھ سال حیلوں بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا، ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ (میننگ ہیئرگ) جیت چکے ہیں۔



انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں پر مقدمے کی لاگت ادا کی جا رہی ہے، ڈیلی میل کے شہباز شریف پر عائد الزامات کی سماعت جج نے 13 دسمبر مقرر کی ہے۔



وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ شہباز شریف کی جانب سے مقدمے میں مختصر جواب پہلے ہی جمع کرایا جا چکا ہے، ان الزامات پر تفصیلی جواب 13 دسمبر 2022 تک جمع کرانا ہے۔



ان کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل عدالت میں اپنے الزامات کو تاحال ثابت نہیں کرسکا، اخبار کو اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، ہتک عزت کے مقدمے کا ٹرائل دسمبر 2023 میں ہوگا۔



ڈیلی میل کو اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، مریم اورنگزیب ڈیلی میل عدالت میں اپنے الزامات کو تاحال ثابت نہیں کرسکا، اخبار کو اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا https://www.express.pk/story/2399528/1/ ڈیلی میل نے ڈیڑھ سال حیلوں بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا: مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈیلی میل نے ڈیڑھ سال حیلوں بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا،ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ (میننگ ہئیرنگ) جیت چکے شہباز شریف ڈیلی میل کیس، درخواستوں پر مقدمے کی لاگت ادا کی جا رہی ہے:مریم اورنگزیب اسلام آباد: (دنیا نیوز) وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ڈیلی میل نے ڈیڑھ سال حیلے بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا، ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ (میننگ ہیئرنگ) جیت چکے ہیں، ان درخواستوں پر مقدمے کی لاگت ادا کی جا رہی ہے۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈیلی میل نے ڈیڑھ سال حیلوں بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا، ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ (میننگ ہیئرگ) جیت چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں پر مقدمے کی لاگت ادا کی جا رہی ہے، ڈیلی میل کے شہباز شریف پر عائد الزامات کی سماعت جج نے 13 دسمبر مقرر کی ہے۔وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ شہباز شریف کی جانب سے مقدمے میں مختصر جواب پہلے ہی جمع کرایا جا چکا ہے، ان الزامات پر تفصیلی جواب 13 دسمبر 2022 تک جمع کرانا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل عدالت میں اپنے الزامات کو تاحال ثابت نہیں کرسکا، اخبار کو اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، ہتک عزت کے مقدمے کا ٹرائل دسمبر 2023 میں ہوگا۔ Click to expand...

British court refuses indefinite adjournment in Daily Mail defamation case​

Man you lot are donkeys and this is a load of bollocks .Here’s the story my enslaved by the crooks friendPM and common people are equal in court, says Justice NicholsonByNovember 11, 2022A British court has refused to grant an indefinite adjournment to Prime Minister Shehbaz Sharif in the Daily Mail defamation case.The hearing of Shahbaz Sharif’s Daily Mail defamation case was held in the London Court. Justice Matthew Nicholson heard the case on Wednesday.The court rejected the petition of PM Shehbaz Sharif for a stay order. Shahbaz Sharif’s lawyers had sought more time from the court but the court refused to give more time.The lawyers argued that the Prime Minister of Pakistan was busy and therefore more time should be given to respond to which Justice Nicholson said that the Prime Minister and the common man were equal in the court.Shehbaz Sharif and his son-in-law Ali Imran have not yet been able to respond to the Daily Mail’s defence in the court. If they do not respond to the court notice then they will also have to pay the legal expenses of the Daily Mail.Daily Mail had claimed that the assets of PM Shehbaz and his son-in-law had skyrocketed after he had become the chief minister. The claim also included Ramzan Sugar Mills.Media reports have also claimed that the British paper had contacted the Sharif family for opinions before the story was published. David Rose had also talked twice to Suleiman Shehbaz while Marriyum Aurangzeb and Azam Nazeer Tarar didn’t respond upon being contacted.