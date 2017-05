Dziś (12 maja) podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Telewizją Polską S.A. a Chengdu Radio and Television z chińskiej prowincji Syczuan, jednym z największych nadawców na rynku chińskim. Współpraca będzie prowadzona w trzech podstawowych obszarach: wymiany programowej, koprodukcji oraz wymiany dobrych praktyk i edukacji. W imieniu Telewizji Polskiej porozumienie podpisał obecny w Chengdu członek zarządu TVP - Maciej Stanecki. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Konsul RP w Chengdu pani Katarzyny Wilkowieckiej.



Do spotkania, w mieście Chengdu, doszło podczas targów Global Innovation and Entepreneurship Fair. Chengdu to 10 milionowa metropolia będąca stacją końcową biegnącej z Łodzi trasy kolejowej, którą odbywa się wymiana towarów między Europą, a Chinami. Miasto jest też rosnącym ośrodkiem innowacyjności i rozwoju nowych technologii. W efekcie pobytu w Chinach dziennikarzy TVP i współpracy z Chengdu Radio and Television powstanie wkrótce film dokumentalny poświęcony tematowi chińskiej polityki Nowego Jedwabnego Szlaku i jej konsekwencjom dla relacji Łodzi z Chengdu oraz – szerzej - Polski i Europy z Chinami.



- Coraz silniejsza współpraca Polski z Chinami powoduje rosnące zainteresowanie tym krajem wśród widzów Telewizji Polskiej. Naszym zamiarem, w związku z podpisaniem umowy o współpracy z telewizją Chengdu, jest pokazanie zachodnich Chin jako najlepszej drogi dla Polaków do Państwa Środka. Chcemy przez przybliżenie widzom chińskiej kultury i gospodarki pomoc w nawiązaniu współpracy z Chengdu - najszybciej rozwijającym się miastem na świecie. Dziś wspolczesna Polska znana jest w Chinach głównie z produktów spożywczych, czas dodać do tego polska kulturę - powiedział Maciej Stanecki.



Inicjatywa TVP ma przybliżyć informacje o rynku chińskim, na którym już teraz zaznacza się obecność polskich firm. Przez Chengdu przepływa polska żywność eksportowana do Chin, zaś Uniwersytet Syczuański rozwija współpracę z uczelniami z naszego kraju, a jego studenci mogą uczyć się języka polskiego.

