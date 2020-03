Federal government announced it earlier to limit Namaz to essential people



وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ وبا کے پیش نظر علما کرام سے درخواست کی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں رہ کر عبادات کا اہتمام کرنے کی ترغیب دیں جبکہ ہم مساجد کو بند نہیں ہونے دیں گے، وہاں ذکر اذکار ، تلاوت اور اذان و نماز کے معمولات پہلے کی طرز پر جاری رہیں گے۔ تاہم براہ کرم نمازیوں کی تعداد کو محدود کر دیا جائے ۔ ​

Media keeps twisting as same was announced by Sindh government