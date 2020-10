COAS called bilawal

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلاول بھٹو زرداری کو فون

Oct 20, 2020 | 21:40

چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹیلیفون کیا ہے۔ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ٹیلیفونک رابطے کے دوران کراچی واقعے پر تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے آرمی چیف کی جانب سے کراچی واقعے کا نوٹس لینے کو سراہا۔ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق چیئرمین پیپلزپارٹی نے کراچی واقعے پر شفاف انکوائری پر آرمی چیف کے احکامات کو بھی سراہا۔